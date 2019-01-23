İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada savcı, 86 sanık hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

İddia makamı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu 48 sayfadan oluşan mütalaada, 26 sanığın "görevi kötüye kullanma" ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan, aralarında eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu 3 sanığın "görevi ihmal" ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan, 3 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan, bir sanığın da "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 18 firari sanığın dosyasının ayrılması istenen mütalaada, 35 sanık için ise beraat talebinde bulunuldu.

Kumpas mağdurlarının sanıklar hakkındaki şikayetleri olan "terör örgütü yöneticiliği, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, iftira, suç uydurmak, kamu görevlisi tarafından evrakta sahtecilik yapmak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, yasaklanan bilgilerin açıklanması, kamu görevlisi tarafından suç delillerinin yok edilmesi, gizlenmesi, değiştirilmesi" gibi suçlara ilişkin yeterli delil bulunmadığını savunan savcı, tüm sanıkların bu suçlardan beraatini istedi.