İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davada, 13'ü tutuklu 90 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin savunmaların alınmaya başlandığı duruşmada, tutuksuz sanık eski İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Sadık Altınkaynak, olayla bir alakasının olmadığını savunarak "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasına ilişkin ise dosyaya somut bir delilin olmadığını ifade etti.

Altınkaynak, teftiş kurulu başkanlığı yaptığı sırada, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısını dahi tanımadığını, irtibatının olmadığını iddia ederek İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasına ilişkin yazılan bir araştırma raporundan müfettişlerin sorumlu olmadığı yerde kendisinin sorumlu tutulmasının şaşkınlığını yaşadığını anlattı.

"Asıl kumpasa uğrayan ve mağdur olan ben oldum. Asıl tasfiye edilen ben oldum. Yerime getirilen isim örgütle bağlantılıydı." beyanında bulunan Altınkaynak, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.