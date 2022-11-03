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İzmir'deki depremde hayatını kaybeden ikizler için anma gecesi

03.11.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 15 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile diğer hayatını kaybedenler için anma gecesi düzenlendi.

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden ikizler için anma gecesi

İZMİR (AA) - Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gecenin moderatörlüğünü üstlenen ikizlerin annesi Tülin Batmaz'ın kuzeni sanatçı İclal Aydın AA muhabirine, geride kalanlar olarak gidenleri acıyla değil, sevgiyle ve güzellikle anarak bugünü hep birlikte geçireceklerini söyledi.

Tülin Batmaz'ın çocuklarını kaybettikten sonra "Ben neden kaldım?" sorusuna bir yanıt aradığını anlatan Aydın, "Şu anda o anne babanın yanıtı üzerine bir 'İyilik İkizim' projesi başladı. Bütün Türkiye'ye ve dünyaya yayıldı. Geride kalanlara bir yaşamak ödevi düşüyor, biz de o ödevi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de konuşmasında, böyle günlerin bir daha yaşanmamasını dilediklerini belirterek "Bütün İzmirliler için çok zor günlerdi. Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, Bakanlık yetkililerine, hükûmete çok teşekkür ederim. Çok güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Deprem sonrası yaraların sarılması, depremzedelerin konutlara yerleştirilmesi, gereksinimlerinin karşılanması ve İzmirli hayırseverlerin onlarla dayanışma sergilemesi bir İzmir duruşuydu." diye konuştu.

İkizlerin annesi Tülin Batmaz da depremin ardından 4 gün enkazdan Sayra ve Çınar'ın çıkmasını beklediklerini son ana kadar umutlarını yitirmediklerini anlattı.

Sayra ve Çınar'ın 2 Kasım günü enkazdan çıktıklarını anımsatan Batmaz, "Ben o gün alkışlanmayanların hikayesini yazdım. Çünkü Sayra ve Çınar çıktıkları zaman alkışlanmamışlardı. Biz geçen yıl da bu yıl da hep 2 Kasım'da benzer tatta kocaman bir acıyı toplumsal pozitif faydaya dönüştürmeyi amaç edinen bu geceleri yapmaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

"İyilik İkizim" adını verdikleri projeyle Türkiye'nin her yerinden gönüllülerle birçok etkinliğe imza attıklarını belirten Batmaz, "Su sebilleri açıyoruz, okullara kütüphaneler yapıyoruz, hayvanları besliyoruz, SMA'lı hastalara koşuyoruz, gençlik ve çocuk atölyeleri düzenliyoruz. Aslında her anımız iyilik yapmakla dolu dolu geçiyor. Tanzanya'da su sebili açmıştık bu yıl 30 Ekim'de bize videoları geldi. Bu bizim alabileceğimiz en büyük geri bildirimdi." diye konuştu.

Sayra ve Çınar'ın babası Ali Can Alpgündüz ise unutulmaz bir acı yaşadıklarını, bir daha böylesinin yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi.

Programda piyanist Oğuz Kasap, Sayra ve Çınar'ın adına bestelediği eserini çaldı.

Programda Sayra ve Çınar'ın arkadaşları ve proje gönüllülerinin drama dans gösterisinin yanı sıra ikizlerin geçmişte yer aldığı Anadolu Ateşi İzmir öğrencilerinin dans gösterisi sunuldu.

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İclal Aydın izmir depremi

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