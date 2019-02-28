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İzmir'deki "sahte içkiden ölüm" davasında beraat kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

Ürettiği sahte içkiyle iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık beraat etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde ürettiği sahte içkiyle iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanığın beraatine karar verildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Veysel G, duruşmaya katılmadı.

İddia makamı, dosya kapsamındaki İstanbul Adli Tıp Kurumu ile bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde hayatını kaybeden M.T'nin "metil alkol" içeren kaçak içki sonucu öldüğünün sabit olduğunu belirterek, söz konusu içkiyi sanığın sattığına ilişkin her türlü şüpheden uzak, açık ve kesin delil bulunmadığından Veysel G'nin "olası kastla adam öldürme" suçundan beraatine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mütalaaya kısmen katıldıklarını dile getiren Veysel G'nin avukatı Altay Doğan, müvekkilinin evinden çıkan sıvının ölüme sebep olmayacağının sabit olduğunu savunarak Veysel G'nin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle Veysel G'nin beraatine karar verdi.

- Olay

Narlıdere'de Nisan 2017'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan H.E. ve M.T'nin birer gün arayla yaşamını yitirmesi üzerine polis çalışma başlatmış, aynı şikayetle M.Y. ve H.A'nın da hastanede tedavi altında olduğu bilgisi üzerine soruşturma genişletilmişti.

Polis ekipleri, yoğun bakımdan çıkan H.A'nın ifadesi doğrultusunda, Narlıdere'deki bir eve düzenledikleri operasyonda, düdüklü tencere içine kurulan düzenekle sahte içki imal edildiğini tespit etmiş, Veysel G. gözaltına alınmıştı. Veysel G. hakkında "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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