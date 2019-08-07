İzmirli hasta Van’da sağlığına kavuştu

İzmir’de 2012 yılında glomus tümörüne yakalanan ve hiçbir hastanenin kabul etmediği İzmirli İbrahim Yıldırım, Van Lokman Hekim Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. İzmir’de yaşayan ve 2012 yılında glomus tümörüne yakalanan İbrahim Yıldırım (30), Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hastaneye gitti. Gittiği hiçbir hastanede tedavi olamayan Yıldırım, Lokman Hekim Van Hastanesinde başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, hastanın şah damarından kaynaklanan bir tümöre sahip olduğunu ifade ederek, "Hastamızı boyunda glomus tümörü dediğimiz bir hastalıktan dolayı ameliyat ettik. Çok büyük bir tümör olup damarı invaze etmiş. Tanı konulduktan sonra bu kadar büyük bir tümörü çıkarmak gerçekten zor. Hastamız, Türkiye’deki belli başlı merkezler başta olmak üzere birçok yeri araştırmış. Sonra bizim bu konuda yaptığımız haberleri görünce Van’a gelmeye karar verdi. Biz de tetkiklerini inceledik. Ameliyat hazırlığını yaptıktan sonra üç gün önce ameliyata aldık. Yaklaşık 45 dakika süren başarılı bir ameliyatın ardından 10 santimlik tümörü çıkardık. Bu kadar büyük tümörlerde sinir zedelenmesi olabiliyor. Ona bağlı yutma güçlüğü, sesle ilgili sıkıntı var. O da geçecek diye bekliyoruz. Hastamız oldukça iyi” dedi. İbrahim Yıldırım da hastane yönetimi ve doktorlara teşekkür ederek, “Ameliyatım çok başarılı geçti. Allah onu başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

“Eşimi kaybetmeyi bile düşünüyordum”

İbrahim Yıldırım’ın eşi Ayşe Çelik Yıldırım ise teşhis konulurken çok geç kaldıklarını dile getirerek, “Tümör çok büyümüştü. Bir ay önce bize glomus tümörü olduğu söylendi ki gittiğimiz birçok hastanede glomus olmayabileceğini bile söylediler. Farklı bir tümör çeşidinden de bahsettiler. O yüzden kimse cesaret edipte eşimi almak istemedi. Sürekli farklı branşlara farklı cerrahilere yönlendirdiler. Çok çaresiz kalmıştık. Sonra internetten hocamıza ulaştık. Onun haberlerini gördük ve direk telefonuna ulaşabildik. Bize verdiği güvenle birlikte Van’a gelmeye cesaret ettik. Gerçekten sonuçtan çok mutluyuz. Allah göstermesin, eşimi kaybetmeye kadar bile düşünüyordum. Şu anda her şeyden çok mutluyuz. Ufak tefek sıkıntılar var ama zamanla her şey hal olacak” dedi.

Doğunun anlatıldığı gibi olmadığını, insanların rahatlıkla gelebileceğini vurgulayan Yıldırım, “Böyle bir rahatsızlığı olan herkes gelip görüşmeli. En azından telefonla bile olsa görüşsünler. Van sizi korkutmasın. Biz İzmir’den geldik. Burada hiçbir eksikliği hissetmedik. Dışarıdaki vatandaşlar bile elinden gelen yardımı yapıyor. Korkulacak bir şey yok. Bence güvenip buraya gelmeliler. Halil Hocama çok teşekkür ediyorum. Bize bir hayat kazandırdı” diye konuştu.



