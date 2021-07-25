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İzmit Körfezi'ndeki görüntünün nedeni ortaya çıktı

25.07.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi son günlerde turkuaz renge büründü. Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, buna, denizde yaşayan canlıların en önemli besin kaynaklarından biri olan planktonların neden olduğunu düşündüklerini söyledi.

İzmit Körfezi'ndeki görüntünün nedeni ortaya çıktı

Bir süredir müsilajla mücadele edilen İzmit Körfezi turkuaz rengine büründü. Özellikle güneşli havalarda körfez turkuaz renkle seyrine doyumsuz bir görüntü alıyor.

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"RENK DEĞİŞİMİ PLANKTONDAN KAYNAKLANIYOR"

Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, “İzmit Körfezi’nde son günlerde dikkat çeken bir renk değişimi var. Körfezin belirli aralıklarla mavi renkten turkuaz rengine döndüğünü görüyoruz. Bulundukları yerden dalga hareketi ile yer değiştiren deniz canlıları olarak bilinen çok küçük boyutlarda olan ve denizde yaşamlarını sürdüren canlıların besin kaynağı olarak bilinen planktondan kaynaklanan bir renk değişimi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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Kaynak: DHA

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İzmit
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