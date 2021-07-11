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Müsilaj temizlenince mavi bayraklı plajlara akın ettiler!

11.07.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'ndeki Karamürsel ilçesindeki mavi bayraklı Altınkemer Plajı vatandaşların akınına uğradı. Müsilajın neredeyse tamamen yok olmasının ardından denizde zaman geçirmek isteyen vatandaşlar Altınkemer Plajı'nı doldurdu.

Müsilaj temizlenince mavi bayraklı plajlara akın ettiler!

Karamürsel ilçesinde pazar günü havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın etti. İzmit Körfezi'nin yüzeyindeki müsilajın da neredeyse tamamen yok olduğunu görenler, mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nı doldurdu. Aileleri ve arkadaşlarıyla plaja gelen vatandaşlar güzel bir hafta sonu tatili geçirdi.

"DENİZ TEMİZ VE BERRAK! HİÇ BÖYLE BEKLEMİYORDUK"

Eşi ve oğluyla birlikte denize girmek için gelen Çağla Bayram, "Burası gayet güzel. Aileler gelmiş. Deniz temiz ve berrak. Biz de geldik, memnunuz. Çocuklar eğleniyor. Hiç böyle beklemiyorduk. 'Müsilaj var. Denize girmek tehlikeli' diyorlardı. Fakat gayet güzel ve temiz. Herkes gönül rahatlığıyla gelebilir" dedi.

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"1 AY ÖNCE GİRİLECEK GİBİ DEĞİLDİ, ŞİMDİ TERTEMİZ OLDU"

Denizin temiz olduğunu duyarak ailesiyle birlikte plaja gelen Oğuz Eldemir, "Bundan bir ay önce girilecek gibi değildi ama şimdi deniz tertemiz. Körfez’de yaşıyoruz. Fabrikalardan deniz çok etkileniyor. Karamürsel gerçekten çok temiz. Ailece geldik. Güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu. Bölgede yaşayan Rüstem Çetin ise, "Denizde şu an hiçbir şey yok. Gayet güzel, temizliğimiz de oldu. Hepsi gayet güzel gidiyor. Hiçbir sorun yok" dedi.

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DHA

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Kocaeli
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