İzmit'te fuhuş çetesi üyeleri yakalandı

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'in Karabaş, Cedit ve Orhan mahallelerinde bulunan 3 evde fuhuş yapıldığını belirleyerek, adresleri takibe aldı. Yaklaşık 1 ay sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, evlere operasyon düzenledi. 3 evde, 2'si Azerbaycan uyruklu toplam 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan N.T. (48), S.A. (45), F.D.S. (40), M.A.E. (52), Y.K. (48), R.E. (41), M.G. (40) ve Azeri S.M. (34) ile T.N. (38), Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

'ARAÇ' VE 'MAL' ŞİFRELERİ



Çete üyelerinin, S.M. isimli Azeri kadının ülkesindeki bağlantılarını kullanarak, yurt dışından fuhuş amacıyla kadın getirttiği belirlenirken, son dönemde Ahlak Büro Amirliği'nce düzenlenen operasyonlardan korkup, tedbirli davrandığı saptandı. Birbirlerine 'dayı', 'abla', 'bacım' gibi hitap eden çete üyelerinin, aralarında haberleşmek için özel program kullandığı tespit edildi. Çete üyelerinin ayrıca kadınlardan bahsederken 'araç' veya 'mal' dediği, fuhuş pazarlığını ise yalnızca kendi müşterilerinin tanıştırdığı kişilerle yüz yüze yaptığı öğrenildi.

Operasyonda Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu toplam 10 kadın, çeteden kurtarılarak, sınır dışı edildi.

Kaynak: DHA

