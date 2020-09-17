HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İznik Gölü’nde korkutan görüntü! Sular metrelerce çekildi

İznik Gölü’nde korkutan görüntü! Sular metrelerce çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 5. büyük gölü İznik'te kuraklık şoku yaşanıyor. İznik Gölü kenarındaki Çakırca Mahallesi'nde su çekilmesinden dolayı kayıkların yanaştırıldığı iskele açığa çıktı.

İznik Gölü’nde korkutan görüntü! Sular metrelerce çekildi

İznik Gölü su çekilmesinden dolayı her geçen gün kötüye gidiyor. İlçenin en büyük iskelesi su çekilmesinden dolayı endişe veren bir görüntü oluşturdu.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, 80 metre ile derinliği en fazla olan tektonik bir tatlı su gölü. Fakat son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su yüzünden İznik gölü kıyıdan 30 metre çekildi.

İznik'e bağlı Çakırca Mahallesi'nde büyük iskele su çekilmesinden dolayı endişen veren bir görüntü oluşturdu. Gölün kıyısında işletmesi bulunan Naci Özsoy, "30 sene balıkçılık yaptım. İznik gölünde çok nadirdir gölün çekilmesi ama bu sene büyük bir çekilme var. Bunun nedeni tarımsal su pompalarının çalışması ve gölden bazı fabrikaların su çekmesidir. Ben buranın işletmecisiyim çekilmeden sonra bataklık ve pislik oluştu yani görsellik olarak çok kötü bir görüntü oluştu. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz" dedi.

389d7f68-170d-4d89-8e83-44d08e23ae2d

GÖLDER'DEN AÇIKLAMA

İznik Gölü Derneği Başkanı Semih Öz yaptığı açıklamada, "Gölümüzün beslenmesini sağlayan en büyük kaynaklar yer altı suları ve yağışlardır. Son birkaç yıla baktığımızda İznik'te Derbent, Aydınlar, Orhangazi'de Çakırlı ve Yenişehir'in birkaç mahallesinde irili ufaklı olmak üzere sulama göletleri yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Söz konusu mahallelerimizde (Köylerimizde) yapılan bu göletlerin çiftçimize sağladığı katkı büyüktür, önemlidir ama gölümüzün beslenmesini de engellediği aşikârdır. Tarımsal sulama haricinde sanayi alanında da gölümüzün suyu kullanılmaktadır. Orhangazi'de bulunan bir fabrika ve Gemlik Serbest bölgede faaliyet gösteren fabrikaların bazılarının da gölümüzün suyunu çektiğini biliyoruz" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Ankara'da flaş operasyon! Çok sayıda gözaltıAnkara'da flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı
İzmir'de uygulanacak esnek çalışma modeli nedir?İzmir'de uygulanacak esnek çalışma modeli nedir?
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bursa'daki mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara'da flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da nikahta arbede! Gelin fenalaştı
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
Yer: İstanbul! Martı çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Yer: İstanbul! Çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Güzellik merkezindeki işlemin ardından kabusu yaşadı
Güzellik merkezindeki işlemin ardından kabusu yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.