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İznik'te türbe bahçesinde define arandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 19:02 | Son Güncelleme

"Sarı Saltuk"a ait olduğuna inanılan türbenin bahçesinde yapılan kaçak kazıyla ilgili Sarı Saltuk'un torunları, şüphelilerin yakalanmasını istedi

Bursa'nın İznik ilçesinde, tarihi ve "Sarı Saltuk"a ait olduğuna inanılan türbenin bahçesinde yapıldığı iddia edilen kaçak kazıyla ilgili Sarı Saltuk'un soyundan gelenler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sarı Saltuk'un torunları Ünal Sarısaltukoğlu, Hasan Saltık, Metin Sarıtaş ve Soner Akdoğan ile Sarısaltık Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Naki Evsen, İznik'e gelerek türbeyi ziyaret etti.

Evsen, türbe içinde yaptığı açıklamada, tarihi mekanların ve inanç merkezlerinin kaçak kazıların hedefi durumunda olduğunu söyledi.

Türbenin bahçesinde yapılan kaçak kazıyı kınayan Evsen, "Osmanlı'nın kuruluşunda manevi önderlik yaptığına tarihi kaynaklarda sıkça rastlanan Sarı Saltuk'un türbesine cahil kişi veya kişilerce yapılan çirkin saldırıyı kınamak ve bu tür saldırılara karşı kamuoyunun ve yetkili makamların dikkatini çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaçak kazı yaparak tarih ve inanç merkezlerini tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Evsen, "Sarı Saltuk'un Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e nasihatinde 'Meşru olmayan işleri bulan ve öğrenenleri sınırlayın. Zorbalara ve bozgunculara yüz vermeyin' derken tam da bugün bu saldırıyı yapan kişi ve kişileri tarif ediyordu." ifadelerini kullandı.

Heyet, daha sonra İznik Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

İznik ilçesinde, Lefke Kapısı dışında bulunan, duvar tekniği ve plan özelliklerine göre yaklaşık 600 yıl önceye tarihlendiği belirtilen yapının bahçesinde 26 Nisan'da kaçak kazı yapılmış, tarihi ve yaptıranı bilinmeyen "Sarı Saltuk"a ait olduğuna inanılan türbenin bahçesindeki beton zemin kırılarak bir metre derinliğinde çukur kazılmıştı.

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