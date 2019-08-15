HABER

İznik'te yaban mersininin kilogramı 30 liraya alıcı buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

İznik ilçesinin 850 rakımlı kırsal Candarlı Mahallesi'nde 4 yıl önce üretimine başlanan ve bölge halkının temel geçim kaynağı haline dönüşen yaban mersini, kilogramı 30 liradan satılıyor - Daha önce atıl durumda olan arazilerini değerlendirip yılda 60 ila 150 bin lira kazanan üreticilerin yüzü gülüyor - Candarlı Kalkınma Kooperatifi Muhasibi Ahmet Turan: - "Yaban mersini, köyümüzün yüzde 80'inin ana geçim kaynağı haline geldi. Yaban mersininin getirisi çok güzel"

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın İznik ilçesinin 850 rakımlı kırsal Candarlı Mahallesi'nde 4 yıl önce üretimine başlanan ve kilogramı 30 liradan alıcı bulan yaban mersini, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Eskiden köy olan 30 haneli Candarlı'da, arazi yapısı ve iklim şartlarından dolayı kullanılmayan arazileri değerlendirmek isteyen çiftçiler, 2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle bölgenin tarımsal üretimine ilişkin araştırma yaptı.

Dağlık ve engebeli araziye sahip Candarlı bölgesinde, Türkiye'de üretimi çok az yapılan yaban mersininin uyum sağlayacağının belirlenmesinin ardından Polonya'dan getirilen fidanlar dikildi.

Henüz 4 yaşındaki fidanlardan dönüm başına 250-300 kilogram ürün almaya başlayan mahalle sakinleri, yaban mersininin kilogramını 30 liradan toptan satarak hane başı yıllık 60 ila 150 bin lira kazanıyor.

- "Yaban mersininin getirisi çok güzel"

Candarlı Kalkınma Kooperatifi Muhasibi Ahmet Turan, AA muhabirine, yaban mersini ile 4 yıl önce tanıştıklarını söyledi.

Atadan kalma topraklarda, arazi yapısı ve iklim şartlarından dolayı üretim yapamadıklarını belirten Turan, "Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yaparak yaban mersini fidelerini temin ettik. İklimimize uygun olanı topraklarımıza diktik. Yaban mersini, köyümüzün yüzde 80'inin ana geçim kaynağı haline geldi. Yaban mersininin getirisi çok güzel." dedi.

Turan, yaban mersininin, kar yağan bölgelerde pH değeri düşük olan toprakta yetiştiğini anlattı.

Dönüm başına 250-300 kök ekildiğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Fidanlarımız tam yetiştiğinde, 10 yıl sonra dönümden 1,5 ton ürün alabileceğiz. Şu an dönümden 250-300 kilogram ürün alıyoruz. Sezon öncesi anlaştığımız toptancılara kilogramını 30 liradan satıyoruz. Fiyatlar geçen yıl 25 liraydı. Bu yıl fiyatlardan memnunuz. Bu yıl için mahalle genelinde 20 ton ürün bekliyoruz. 600 bin lira gelir elde edeceğiz."

Yaban mersininin Karadeniz Bölgesi'nde de yetiştirildiğini kaydeden Turan, "Serin iklim seviyor. Sıcak bölgelerde yetişmiyor. Köyümüz yaban mersininin merkezi haline geldi. Gelecek yıl bunun festivalini düzenleyeceğiz. Ayrıca yaban mersini, şeker hastalığına çok iyi geliyor, 'şeker düzenleyicisi' olarak biliniyor." diye konuştu.

Yaban mersini üreticilerinden Muhammet Ayaş da (24) fiyatların tatmin edici olduğunu belirtti.

Bu işten iyi bir gelir elde ettiklerini vurgulayan Ayaş, "Babamla beraber arazilerimizi değerlendiriyoruz. Candarlı, yaban mersininin merkezi haline geldi. Köylümüz de artık bu işten iyi para kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldıBüyük panik! Seyir halindeyken alev aldı
Başkan Dündar fırıncılarla buluştuBaşkan Dündar fırıncılarla buluştu
Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradıCehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa çandarlı iznik üretim yaban mersini

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.