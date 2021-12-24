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James Franco'yu cinsel istismarla suçlayan kadınların avuklatları: İtiraf açıklaması tam anlamıyla duyarsızlık

24.12.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü aktör James Franco'yu cinsel saldırıyla suçlayan iki kadının avukatları, Franco'nun oyunculuk okulunda öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmesini "tam anlamıyla duyarsızlık" diye tanımladı. Aktris Sarah Tither-Kaplan ve Toni Gaal'in avukatları Amerikan medyasına yaptıkları yazılı açıklamada, "Başta hiç böyle bir okul açmakla işi olmadığını itiraf etmesine karşın, dava dışı anlaşmayı kabul etmesinden sonra bile, kurbanların deneyimlerini önemsizleştirip, acılarını görmezden gelmesi inanılmaz" dedi.

James Franco'yu cinsel istismarla suçlayan kadınların avuklatları: İtiraf açıklaması tam anlamıyla duyarsızlık

Ünlü aktör James Franco'yu cinsel saldırıyla suçlayan iki kadının avukatları, Franco'nun oyunculuk okulunda öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmesini "tam anlamıyla duyarsızlık" diye tanımladı.

Aktris Sarah Tither-Kaplan ve Toni Gaal'in avukatları Amerikan medyasına yaptıkları yazılı açıklamada, "Başta hiç böyle bir okul açmakla işi olmadığını itiraf etmesine karşın, dava dışı anlaşmayı kabul etmesinden sonra bile, kurbanların deneyimlerini önemsizleştirip, acılarını görmezden gelmesi inanılmaz" dedi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Franco, güç dinamikleri konusunda tamamen kör olmasına ek olarak, bu oyunculuk okulu müsveddesiyle kurbanlarına yaşattığı büyük acı ve çileye karşı tamamen duyarsız görünüyor. Yaşananlara hiç aldırmıyor gibi...

Avukatlar ayrıca ayrıca aktörün oyunculuk okulunda "dolandırıcılık yaptığını" iddia etti.

James Franco, 2018 Altın Küre Ödülleri töreninde

Jess Cagle Podcast'ta konuşan Fames Franco, eğitim verdiği dönemde "öğrencilerle ilişkiye girdiğini ve bunun yanlış olduğunu" söylemişti.

43 yaşındaki Franco, okulundaki iddialarla ilgili olarak yıllarca sessiz kaldığını belirtmiş ve "Çünkü bana kızgın insanlar vardı ve onları dinlemem gerekiyordu" demişti.

2016'dan bu yana seks bağımlılığı tedavisi gördüğünü söyleyen Franco, "Sanırım o zamanki anlayışım, 'Rıza varsa, tamamdır' şeklindeydi" diye konuşmuştu.

Franco, 2011'de Dany Boyle'un 127 saat filmindeki rolüyle Oscarlar'da en iyi erkek oyuncu ödülü adayı olmuştu. Franco ayrıca, Pineapple Express (Üşütük Kafalar) ve Örümcek Adam filmlerindeki performanslarıyla tanınıyor.

Franco'nun şu anda kapalı olan Studio 4 oyunculuk okulunun öğrencileri Sarah Tither-Kaplan ve Toni Gaal, oyuncuyu cinsel istimarla suçlamıştı.

Franco, Temmuz ayında hakkında "kız öğrencilere karşı cinsellik yüklü davranışlara girişmekten" dava açıldığında, 2,2 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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