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  4. James Webb Uzay teleskobu Doodle oldu! James Webb Uzay teleskobu nedir, ne kadar uzağı görür, özellikleri nelerdir?

James Webb Uzay teleskobu Doodle oldu! James Webb Uzay teleskobu nedir, ne kadar uzağı görür, özellikleri nelerdir?

13.07.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James Webb Uzay teleskobu, Google'da doodle oldu. Google, Doodle için "Evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin noktasının fotoğrafını kutluyoruz" ifadesine yer verdi. 13 Temmuz Çarşamba günü Google ana sayfası için hazırlanan bu özel doodle'ı görenler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki James Webb Uzay teleskobu nedir, James Webb Uzay teleskobu ne kadar uzağı görür, özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

James Webb Uzay teleskobu Doodle oldu! James Webb Uzay teleskobu nedir, ne kadar uzağı görür, özellikleri nelerdir?

James Webb Uzay teleskobu, Google'da doodle olmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Google'da doodle olan, James Webb Uzay teleskobu nedir, ne kadar uzağı görür, özellikleri nelerdir? James Webb Uzay teleskobu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NEDİR?

James Webb Uzay Teleskobu, Google'da doodle olmasının ardından merak konusu oldu. Dünya'nın 1 milyon 500 bin kilometre kadar uzağında olan Lagrange noktası yakınında çalışmaya başlayan James Webb Uzay Teleskobu hem en büyük hem de en pahalı uzay teleskobu olarak lanse ediliyor.

James Webb Uzay Teleskobu gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin doğum aşamasını ve doğum yerlerini gözlemleyecek.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NE KADAR UZAĞI GÖRÜR?

James Webb uzay telekobu ile bugün 13.5 milyar ışık yılı uzağa bakılabilmektedir.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hubble uzay teleskobu 1990 yılının nisan ayında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskobudur. birçok üstün özelliği olan bu cihaz ile James Webb uzay teleskobu arasında farklar vardır. James Webb uzay teleskopu Hubble gibi görünür ışıkla değil, kızılötesi ışıkla resim çekiyor; yani ışık yerine ısıyı görüyor. Hubble'dan yaklaşık 3 kat güçlü olan ve 3 kat uzağı gören James Webb, bunun için 6,5 metre çapında dev bir ayna kullanıyor.

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