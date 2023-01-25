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James Webb Uzay Teleskobu keşfetti! Yaşam için gerekli elementleri içeriyor

25.01.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla yaşam için gerekli elementleri içeren Dünya'ya yaklaşık 500 ışık yılı mesafede bir moleküler bulut keşfedildi. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) açıklamasında, araştırmanın, James Webb Teleskobu'nun bir programındaki Buzul Çağı Projesi kapsamında yapıldığı bildirildi.

James Webb Uzay Teleskobu keşfetti! Yaşam için gerekli elementleri içeriyor

Uzmanların, James Webb Teleskobu'yla Dünya'dan yaklaşık 500 ışık yılı mesafedeki "Chamaeleon I" adlı bir moleküler bulutun eksi 263 derecede bulunan yoğun ve araştırması zor bir bölgesini incelediği aktarıldı.

"BUGÜNE KADAR ÖLÇÜLMÜŞ EN DERİN VE EN SOĞUK BUZLAR"

İncelenen moleküler bulutların bugüne kadar ölçülmüş en derin ve en soğuk buzlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

James web

Araştırmada, moleküler buluttaki buzlarda yaşanabilir bir ortam için gereken karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve kükürt gibi birkaç temel element tespit edildiği, James Webb Teleskobu ile yapılan gözlemin oldukça kritik bir bulgu olabileceği kaydedildi.

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Leiden Gözlemevi'nden uzman Melissa McClure, araştırma sonucuna ilişkin, "Bu gözlemler, yaşamın yapı taşlarını oluşturmak için gerekli basit ve karmaşık moleküllerin oluşumuna dair yeni bir pencere açıyor." ifadesini kullandı. (AA)

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NASA James Webb Uzay Teleskobu

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