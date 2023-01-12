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NASA'nın açıklaması heyecan yarattı! James Webb'den bir ilk... "Orada olduğuna şüphe yok"

12.01.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, bir ilke imza attı! NASA'nın açıklaması büyük heyecan yaratırken, James Webb'in ilk ötegezegenini keşfettiği duyuruldu. Resmi olarak LHS 475 b olarak adlandırılan ve Dünya ile neredeyse tamamen aynı boyutta olan gezegen için bilim insanları ise "Orada olduğuna şüphe yok. Webb'in verileri bunu doğruluyor" dedi.

NASA'nın açıklaması heyecan yarattı! James Webb'den bir ilk... "Orada olduğuna şüphe yok"

Heyecan verici açıklama NASA'dan geldi. Uzay ajansının en gelişmiş 'gözü' olan James Webb Uzay Teleskobu, ilk ötegezegen keşfine imza attı ve bu haber bilim dünyasında gündem olmayı başardı. 44 ışıkyılı uzakta olan ve resmi olarak LHS 475 b olarak adlandırılan gezegen hakkında önemli bir detay var. O da oldukça şaşırtıyor.

DÜNYA İLE NEREDEYSE TAMAMEN AYNI BOYUTTA

NASA'nın açıklamasına göre, araştırmacılar, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nu ilk kez kullanarak bir ötegezegeni doğruladılar. Resmi olarak LHS 475 b olarak adlandırılan gezegenin çapının, Dünya'nın çapının yüzde 99'u kadar olduğu ve Dünya ile neredeyse tamamen aynı boyutta olduğu söyleniyor.

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"ORADA OLDUĞUNA ŞÜPHE YOK"

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Jacob Lustig-Yaeger, “Gezegenin orada olduğuna şüphe yok. Webb'in bozulmamış verileri bunu doğruluyor” dedi.

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NEYİN VAR OLDUĞU SÖYLENEMİYOR, AMA NEYİN OLMADIĞI SÖYLENEBİLİYOR

Veriler LHS 475 b'nin Dünya büyüklüğünde bir karasal gezegen olduğunu gösterse de henüz atmosferinin olup olmadığı bilinmiyor. Ekip neyin var olduğu sonucuna varamasa da neyin olmadığını kesin olarak söyleyebiliyor.

Aktarılanlara göre bu gezegen, Satürn'ün uydusu Titan'ınkine benzer metan ağırlıklı yoğun bir atmosfere sahip olamaz.

Webb ayrıca gezegenin Dünya'dan birkaç yüz derece daha sıcak olduğunu ortaya çıkardı.

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uzay gezegen James Webb Uzay Teleskobu

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