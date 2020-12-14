Jandarma astsubay alımları 2021... Astsubay alım tarihleri ne zaman? Astsubay başvuru kılavuzu! Astsubay maaşları, başvuru şartları!

Türk Silahli Kuvvetleri'nin Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına lisans ve önlisans mezunu kadın ve erkek astsubay alımı yapılacak. En son temmuz ayında e-Devlet portalı üzerinden yapılan alımların ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan 2020 jandarma astsubay alımları için tekrar bir bilgi bekleyen adaylar için son dakika astsubay alımı haberi geldi.. Yeni Ekonomi Programı'nda kamuya 100 bin personel alınacağı ve bu personellerin başında sağlık ve güvenlik çalışanlarının olacağı bilgisi paylaşılmıştı. Jandarma astsubay başvurusu yapmak isteyen adaylar, 2020 jandarma astsubay başvuruları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. İşte jandarma astsubay başvuru şartları ve diğer detaylar... TSK ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2021 ASTSUBAY BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ J. ASTSUBAY BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2020 yılı içinde 35 bin kamu memuru alınacak, 2021 yılı itibari ile 65 bin kamu çalışanı daha alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu açıklamaya istinaden gelen bilgide alınacak personellerin başında; sağlık görevlisi, doktor, uzman doktor, hemşire gibi sağlık sektöründen alımlar olacak, ardından ise güvenlik çalışanları için kadro açılacaktı. Jandarma astsubay alımı 2020 tarihinde en son geçtiğimiz Temmuz ayında yapılmıştı. Yeni alımlar içi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 'ndan açıklama bekleyen adaylara son dakika astsubay alımı haberi geldi. Peki jandarma astsubay başvuru tarihleri nedir?

2021 ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ Binlerce kişinin aday olduğu astsubay alımları 2020 kadrosu için yapılan açıklamada başvuruların 25 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gerektiği paylaşıldı. Kılavuzda başvuru tarihleri için; "Adaylar ön başvurularını 25 Aralık 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar,

https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." denildi. ASTSUBAY ALIMLARI KPSS PUAN TÜRÜ NEDİR? 2021 astsubay alımları başvuru kılavuzunda şu bilgiler yer aldı; Adayların ön başvuru için 2020 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, 2018 yılı

ve öncesi KPSS P93 puanları dikkate alınmayacaktır.

2019 ve 2020 yılı KPSS P3’den her ikisine de katılmış olan adayların en yüksek

olan puanı değerlendirmeye alınacak, 2018 ve öncesi KPSS P3 puanları dikkate

alınmayacaktır J. ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR? Jandarma astsubay başvurusu 2020 nasıl ve nereye yapılır araştıran adaylar, başvuruyu nasıl yapacağını araştırıyor. Jandarma astsubay başvurusu için e-Devlet portalına giriş yaparak buradan yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden başvuru gerçekleştiriliyor. e-Devlet giriş bilgileri olmayan kişiler, PTT'den T.C. kimlik numaralarıyla birlikte geçici e-Devlet şifresi alabiliyor. Bu giriş bilgileri ile birlikte adaylar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak giriş yapabilecekler ve Jandarma astsubay başvurusu yapabilecekler.

ASTSUBAY BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ J. ASTSUBAY MAAŞLARI NE KADAR? Jandarma astsubay maaşları en çok merak edilen konulardan birisi oldu. 2020 yılı jandarma astsubay maaşları 6 bin 800 TL civarındadır fakat göreve bu ücret görev süresine göre değişkenlik gösterir. Göreve yeni başlayan astsubayın maaşı 5 bin 500 TL civarında belirlenirken, kıdemli astsubayların maaşları 2020 ise 7 bin TL'ye kadar yükselir. Jandarma astsubay maaşları çalışılan ve tehlike altında olan bölgeye göre de değişmektedir. Terör tehlikesinin olduğu bölgelerde çalışan jandarma astsubaylara bin TL ile bin 500 TL arasında terör tazminatı ödenmektedir. Jandarma astsubay maaşlarının ne kadar verileceğini etkileyen diğer etmenler ise; evlilik durumu, çocuk sayısı, kıdem, yabancı dil, görev yapılan bölge gibi birçok faktör sıralanır. JANDARMA ASTSUBAY NE İŞ YAPAR, GÖREVİ NEDİR? Jandarma astsubaylar ne iş yapar, jandarma astsubayların görevleri nedir araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak asayiş görevlerinde çalışan jandarma astsubaylar, operasyonel ve masa başı olmak üzere iki farklı yerde görev yapabilirler. Masa başı işleri daha çok çalışılan bölüm belirlerken, operasyonel işler biraz daha farklı geçer. Masa başı çalışan jandarma astsubaylar daha çok; yazışma, ulaştırma, muhaberat görevlerini yürütürler. Operasyonel işler de görev alan jandarma astsubay, verilen görev bölgesindeki asayişi sağlamaktır. İlk görevinin yanı sıra jandarma astsubaylar; cezaevlerine, mahkemelere yapılan tutuklu, hükümlü sevkiyatında da yer alırlar. Jandarma astsubayların görevlerinin belirlenmesinde eğitim aldıkları bölüm de etkili olur.

JANDARMA ASTSUBAYLARIN ZORUNLU GÖREV SÜRELERİ Jandarma astsubayların zorunlu hizmet süreleri 15 yıl olarak belirlenmiştir. 15 yıl botunca zorunlu görevini yerine getiren astsubaylar istifa etme durumu olur.

Jandarma astsubayların çalışma saatleri asayiş görevinde oldukları için değişkenlik gösterir. Operasyonel görevler yapan jandarma astsubayların saatleri değişirken, masa başı çalışan astsubaylar 40 saat mesai yapar ve hafta sonları çalışmazlar. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2020 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURU YAPARKEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARA DİKKAT EDİNİZ Başvurunuzu yapmadan önce yayımlanan başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen hususları/şartları yerine getirmediğinizin/taşımadığınızın tespit edilmesi/anlaşılması durumunda adaylığınızın sonlandırılacağını unutmayınız. Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı, temin faaliyetlerinin (eğitim dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. Tercihlerinizi yaparken mezun olduğunuz lisans programına uygun olmak şartıyla mümkün olduğunca hem muharip hem de yardımcı sınıflardan tercihte bulununuz. Seçim aşamalarından başarılı olmanız halinde almanız gereken sağlık raporu kriterleri, muharip ve yardımcı sınıflar için farklı olacağından [örneğin; sevk edildiği hastaneden "D-1'e (muharip sınıf) göre muvazzaf astsubay olamaz, D-2'ye (yardımcı sınıf) göre muvazzaf astsubay olur" kararlı sağlık raporu alan bir aday yalnızca muharip sınıflardan tercihte bulunmuşsa, sağlık raporu uygun olmadığından tercihlerine yerleştirilemeyecek, yardımcı sınıflarda da tercihi bulunmadığından elenecektir] hem muharip sınıftan hem de yardımcı sınıftan tercih yapmanız lehinize olacak, duruma göre elenmenize engel olabilecektir.

Askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yapan ve terhis olan adaylara (6 ay veya sonrasında devam edip 12 ay askerlik yapan ve bunların her ikisi için ayrı ayrı terhis belgesi olan adaylar) bu kanun kapsamında ilave puan verileceğinden terhis belgelerinin yanınızda bulunması lehinize olacaktır. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri, başvuru esnasında GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda Personel Temin Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurarak güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir. JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Jandarma astsubay olmak isteyen ve başvuru yapmak isteyen adaylar jandarma astsubay başvuru şartları nedir araştırmaya başladı. Jandarma astsubay olabilmek için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İkinci şart ise eğitim şartı. İşte jandarma astsubay olmak için gerekli şartlar... a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak, c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek, ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.) e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak, ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2020 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.