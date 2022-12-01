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Jandarma gece yarısı tarlaya girip küreklerle kazdı! Hepsi toprağın altından çıktı

01.12.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da ekipler, bir kişinin tarlada kullandığı güneş enerjisi panellerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 7 kilometre boyunca lastik izi süren jandarma ekipleri lastik izinin bitiminde kendilerini tarlanın ortasında buldu. Lastik izlerinin bittiği yerde küreklerle işe koyulan jandarma ekipleri tarlayı kazmaya başladı. Gecenin karanlığında tarlanın ortasında küreklerle kazı yapan jandarma ekipleri çok geçmeden panellerin izine ulaştı.

Jandarma gece yarısı tarlaya girip küreklerle kazdı! Hepsi toprağın altından çıktı

Aksaray'da bir vatandaşın tarlasındaki güneş enerjisi panelleri çalındı. Panelleri çaldığı belirlenen kişi yakalanırken jandarma ekipleri gece yarısı kürekle kazdığı tarlada kaybolan güneş enerjisi panellerini toprağın altından çıkardı.

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PANELLERİN YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜ

Hırsızlık olayı Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Çatalsu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çatalsu köyünde yaşayan ve tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Ramazan Genç (51) tarlasını sürmek için köy yakınlarındaki tarlasına gitti. Tarlasında sulamada kullandığı 4 adet güneş enerjisi panelinin yerinde olmadığını fark eden Ramazan Genç, panellerin çalındığını anlayınca jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek inceleme başlattı.

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HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı araştırma ve sorgulama başlatan ekipler yapılan çalışmalarda panellerin Gülağaç ilçesine bağlı Gökçe köyünde yaşayan Şükrü Ü. (62) isimli şahsın almış olabileceğini belirledi. Şahıs üzerinde araştırma ve inceleme başlatan jandarma ekipleri, şahsı gece yarısı traktörle seyrederken 2 köy arasında buldu. Kendisini sorgulayan jandarma ekiplerine traktörle tarlasına gübre götürdüğünü söyleyen Şükrü Ü.’nün traktör ve römorkunda inceleme yapan ekipler traktör ve römorkta herhangi bir gübre izine rastlamadı.

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7 KİLOMETRE LASTİK İZİ SÜRDÜLER

Traktörde gübre izleri yerine 2 adet kürekle karşılaşan JASAT dedektiflerinin şüphesi daha da arttı. Şahsın üzerindeki şüphelerin artması üzerine şahıs orada gözaltına alınarak jandarma aracına bindirildi. Şahıs jandarma aracında bekletilirken diğer jandarma ekipleri traktörün geldiği yöne doğru traktörün lastik izlerinden yola çıkarak iz sürmeye başladı. Yaklaşık 7 kilometre boyunca lastik izi süren jandarma ekipleri lastik izinin bitiminde kendilerini tarlanın ortasında buldu.

KÜREKLERLE KAZDILAR

Traktör lastik izlerinin bittiği yerde römorkta ele geçirilen küreklerle işe koyulan jandarma ekipleri kürekle tarlayı kazmaya başladı. Gecenin karanlığında tarlanın ortasında küreklerle kazı yapan jandarma ekipleri çok geçmeden panellerin izine ulaştı. Şahsın tarlasında gömülü güneş enerjisi panellerine ulaşan jandarma ekipleri, panelleri bir bir gömüldüğü yerden çıkarttı. Tam ve eksiksiz olarak ele geçirilen güneş panelleri savcılık koordinesinde sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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