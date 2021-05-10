Jandarma Genel Komutanlığı personelinin atama usul ve esasları Resmi Gazete'de

"Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mesleki gelişim durumu, kadro ihtiyaçları, hizmet bölgesi süresi, terfi durumu, branş, alt branş, ihtisas ve ihtisas alt dalları, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin hayati önemi haiz sağlık durumları, hizmet safahatı, atanma istekleri ve emniyet ve asayiş durumuyla idari ve zaruri nedenler temel atama kriterleri olarak belirlendi.

Kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılamayacak. Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere personel, toplam nüfusu 4 milyonu aşan iller ile belediye sınırları içindeki nüfusu 1 milyonu aşan ilçeler hariç, kendileri ve eşlerinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu illere ve ilçelere atanamayacak.

Hizmet bölgeleri atama açısından 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci dereceli olmak üzere beş ayrı bölgeye ayrılacak. 4'üncü ve 5'inci dereceli hizmet bölgeleri sıralı hizmet bölgeleri olduğundan personel, sıralı hizmet bölgelerine yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir sıra dahilinde atanacak.