Jandarma Genel Komutanlığında terfi ve atamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığındaki 18 generalin görev yeri değişti. Ayrıca, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi.

Buna göre, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can emekliye ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli Kıdemli Albaylar Mustafa Erdem ve Erhan Demir ile Kurmay Kıdemli Albaylar Yüksel Yiğit ile Nail İlbey tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

- Bölge komutanlıklarına atamalar

Karar kapsamında, 18 general ve 30 albayın görev yeri değişti.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığına, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığına, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığına, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığına, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığına atandı.