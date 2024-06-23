Jandarmadan jandarma çağırmasını isteyen kadın herkesi çıldırttı! İzmir’de akılalmaz olay…

İzmir’de yolun ortasına aracını park ederek trafiği kapatan kadın sürücüyü ikna etmek için jandarma geldi. Sürücü, ısrarlara rağmen aracını yoldan çekmedi ve jandarmadan jandarma çağırmasını istedi.

Kadın sürücü ile jandarma arasında geçen şu diyalog ise herkes şaşkına çevirdi. Jandarma görevlisi kendisinin de jandarma olduğunu inandırmak için “Bak jandarma arması var, jandarma kıyafeti üstümdeki, silah var silahı da gösterebilirim” dedi. Ancak genç kadın yine de karşısındakinin jandarma olduğuna inanmayarak ‘jandarmayı çağırın’ diye bağırmaya devam etti.

Bunun üzerine jandarma görevlisi ise kendisinin jandarma olduğuna inandırmak için son bir kere daha “burada ne yazıyor hanımefendi” diyerek üzerindeki üniformayı gösterdi ancak yine de başarılı olamadı ve genç kadın ‘jandarmayı çağırır mısınız lütfen’ demeye devam etti.

Genç kadının bu ısrarı üzerine devreye giren bir başka görevli ise bakın şu anda suç işliyorsunuz diyerek ‘hangi jandarmayı çağırayım, hangi jandarmayı istiyorsun?’ diyerek uyarılarına devam etti. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





