HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan siber operasyon: 385 siteye erişim engeli

Jandarmadan siber operasyon: 385 siteye erişim engeli

19.12.2020 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitelerine İzmir merkezli, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 385 siteye erişim engeli kararı verildi.İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan müstehcen ve yasa dışı bahis içerikli paylaşımların yer aldığı internet sitelerini yapılan çalışmalar kapsamında tespit etti.Ekipler, belirlenen sitelerde yer alan paylaşımların erişimin içeriğinin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yaparak, erişim engeli kararı alınmasını sağladı.

Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitelerine İzmir merkezli, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 385 siteye erişim engeli kararı verildi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan müstehcen ve yasa dışı bahis içerikli paylaşımların yer aldığı internet sitelerini yapılan çalışmalar kapsamında tespit etti.
Ekipler, belirlenen sitelerde yer alan paylaşımların erişimin içeriğinin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yaparak, erişim engeli kararı alınmasını sağladı. Bunun üzerine 324 yasa dışı bahis ve 61 müstehcen içerikli olmak üzere toplam 385 internet sitesine idari tedbir kararı uygulandı ve erişimleri engellendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
İl sağlık müdürü ve hastane başhekimi koronavirüse yakalandıİl sağlık müdürü ve hastane başhekimi koronavirüse yakalandı
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Türkeş'i ziyaret etti

Kuzey Marmara Otoyolu tamamen hizmete açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu tamamen hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Hatay‘da il sağlık müdürü ve hastane başhekimi koronavirüse yakalandı

İl sağlık müdürü ve hastane başhekimi koronavirüse yakalandı

Bursa'da zeytin ağacının dalına asılan not ve para şoke etti

Ağacın dalına asılan not ve para şoke etti

Gaziantep'te hastanedeki patlamada çok acı detay: Koronavirüsü yendi, patlamada hayatını kaybetti

Çok acı: Koronavirüsü yendi ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.