Japon Kraliyet Ailesi 30 yıl sonra ilk kez halkı selamlamayacak

Japonya’da imparator ve ailesinin her yıl 2 Ocak’ta saray balkonundan halkı selamladığı geleneksel törenin, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İmparatorluk Sarayı Ajansı tarafından bugün yapılan açıklamada, normal şartlarda binlerce kişinin katıldığı etkinliğe dair karara gerekçe olarak son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları ve risk grubundaki çoğu yaşlı insanın törene katılma ihtimali gösterildi.

30 YILIN ARDINDAN BİR İLK

Bu yılın başında 2 Ocak’ta gerçekleştirilen geleneksel törende İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako diğer aile üyeleriyle birlikte, kendilerini görmeye gelen yaklaşık 70 bin kişiyi selamlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yansıyan haberlerde ise, 2021’deki törenin Covid-19 salgını nedeniyle iptal edileceği iddia edilmişti. Kararın bugün resmiyet kazanmasıyla birlikte Japonya’da 30 yılın ardından bir ilk yaşanmış oldu.

İmparatorun yeni yılda halkı selamladığı geleneksel tören, son olarak 1990 yılında İmparator Showa’nın ölümünün yasını tutmak için iptal edilmişti.