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Japon milletvekillerinden tartışmalı tapınağa ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Japon milletvekillerinden tartışmalı tapınağa ziyaret

Japonya'da yaklaşık 70 milletvekili, savaşlarda ölen 2,5 milyon kişinin anısına başkent Tokyo'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Kyodo ajansında yer alan haberde, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin dört günlük güz festivalinin ilk gününde tapınağa adak göndermesinin ardından, festivalin ikinci gününde çok sayıda iktidar ve muhalefet milletvekilinin tapınağı ziyaret ettiği belirtildi.

Tapınağa dün "masakaki" ağacı gönderen Abe, keşişlerin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle ülkesinin Güney Kore ve Çin ile ilişkilerine zarar vermemek adına 5 yıldır tapınağı ziyaret etmekten kaçınıyor.

- Güney Kore'den tepki

Güney Kore, Japon milletvekillerinin savaşlarda yaşamını yitiren Japonları onurlandırmak için inşa edilen Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesinden "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, başkent Seul'de yaptığı açıklamada, Japonya'nın hükümet ve parlamento üyelerinin tapınağı ziyaret etmesi ve Abe'nin tapınağa adak göndermesinden "derin endişe ve hayal kırıklığı" duyduğunu

Sözcü, Güney Kore hükümetinin, "Japon siyasetçileri, geleceğe odaklı şekilde ilerleyen ikili ilişkilere, Japonya'nın geçmişteki hatalarından ötürü içten pişmanlık göstererek katkıda bulunmaya çağırdığını" söyledi.

- Abe'nin tartışmalı tapınağa adak görmesine Çin ve Güney Kore'den tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, dün Pekin'de basına yaptığı açıklamada, "Japonya'yı, geçmişteki saldırganlıklarıyla içtenlikle yüzleşmeye ve bu konuda derinlemesine düşünmeye çağırıyoruz.” ifadesini kullanarak Japonya'nın, Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanması gerektiğini söylemişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili de Seul'de yaptığı açıklamada, Abe tarafından tapınağa gönderilen adakla ilgili ülkesinin duyduğu "derin endişeyi" dile getirerek, bu tapınağın, "Japonya'nın militarist saldırganlık ve sömürgeci yönetim tarihini süslediğini" ifade etmişti.
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- Yasukuni Tapınağı

Japoncada "Barış Ülkesi" anlamına gelen, 1869'da kurulan "Yasukuni" adlı tapınak Şinto inanışına göre, savaşlarda "ülkeleri için kendini feda etmiş" 2 milyon 446 bin kişinin "kutsanmış ruhlarına" ev sahipliği yapıyor.

Ancak tapınak keşişlerinin, 1978'de, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başbakanlığını yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo ile 13 adamını gizlice "kutsal" kabul etmesi üzerine Japonya'nın o dönemki İmparatoru Hirohito, tapınağı ziyaret etmeyi bırakmıştı. Hirohito'nun oğlu İmparator Akihito da tapınağı ziyaret etmiyor.

Çin ve Güney Kore, Japon siyasetçilerin, 14 savaş suçlusunun kutsandığı tapınağa ziyarette bulunmalarına tepki gösteriyor. Güney Kore ve Çin, daha önce Başbakan Abe'nin tapınağa adak göndermesini, Japonya'da iktidar ve muhalefet partilerinden 100 kadar milletvekilinin tapınağı ziyaretini, "Japonya'nın hala tarihle dürüstçe yüzleşmediğinin göstergesi olduğunu" belirterek eleştirmişti.

Diğer yandan tapınak Japonya Başbakanı Abe için özel önem taşıyor. Abe'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Mühimmat Bakanı olarak görev yapan büyükbabası Nobukue Kişi, savaşın ardından gözaltına alınmış, savaş suçu işlediği gerekçesiyle mahkum edilen üst düzey devlet yetkilileri arasında yer almaktan son anda kurtulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Milletvekili Yasukuni Tapınağı

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