Japon milletvekillerinden tartışmalı tapınağa ziyaret

Japonya'da yaklaşık 70 milletvekili, savaşlarda ölen 2,5 milyon kişinin anısına başkent Tokyo'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti. Kyodo ajansında yer alan haberde, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin dört günlük güz festivalinin ilk gününde tapınağa adak göndermesinin ardından, festivalin ikinci gününde çok sayıda iktidar ve muhalefet milletvekilinin tapınağı ziyaret ettiği belirtildi. Tapınağa dün "masakaki" ağacı gönderen Abe, keşişlerin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle ülkesinin Güney Kore ve Çin ile ilişkilerine zarar vermemek adına 5 yıldır tapınağı ziyaret etmekten kaçınıyor. - Güney Kore'den tepki Güney Kore, Japon milletvekillerinin savaşlarda yaşamını yitiren Japonları onurlandırmak için inşa edilen Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesinden "derin endişe" duyduğunu açıkladı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, başkent Seul'de yaptığı açıklamada, Japonya'nın hükümet ve parlamento üyelerinin tapınağı ziyaret etmesi ve Abe'nin tapınağa adak göndermesinden "derin endişe ve hayal kırıklığı" duyduğunu

Sözcü, Güney Kore hükümetinin, "Japon siyasetçileri, geleceğe odaklı şekilde ilerleyen ikili ilişkilere, Japonya'nın geçmişteki hatalarından ötürü içten pişmanlık göstererek katkıda bulunmaya çağırdığını" söyledi. - Abe'nin tartışmalı tapınağa adak görmesine Çin ve Güney Kore'den tepki Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, dün Pekin'de basına yaptığı açıklamada, "Japonya'yı, geçmişteki saldırganlıklarıyla içtenlikle yüzleşmeye ve bu konuda derinlemesine düşünmeye çağırıyoruz.” ifadesini kullanarak Japonya'nın, Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanması gerektiğini söylemişti. Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili de Seul'de yaptığı açıklamada, Abe tarafından tapınağa gönderilen adakla ilgili ülkesinin duyduğu "derin endişeyi" dile getirerek, bu tapınağın, "Japonya'nın militarist saldırganlık ve sömürgeci yönetim tarihini süslediğini" ifade etmişti.

\ - Yasukuni Tapınağı Japoncada "Barış Ülkesi" anlamına gelen, 1869'da kurulan "Yasukuni" adlı tapınak Şinto inanışına göre, savaşlarda "ülkeleri için kendini feda etmiş" 2 milyon 446 bin kişinin "kutsanmış ruhlarına" ev sahipliği yapıyor.