HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japon savaş gemisinin personelinde Covid-19 tespit edildi

Japon savaş gemisinin personelinde Covid-19 tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya göndermeyi planladığı savaş gemisinin bir personelinde Covid-19 tespit edildi. Diğer personele de virüs bulaşmış olma ihtimaline karşı görev ertelendi.

Japon savaş gemisinin personelinde Covid-19 tespit edildi

Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya göndermeyi planladığı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gemisi Covid-19 engeline takıldı.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Murasame sınıfı savaş gemisinin bir personelinde Covid-19 tespit edildi.

Pazar günü Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Üssü’nden ayrıldığı belirtilen gemi, 200 personeline virüs testi uygulamak üzere bir süre Japonya yakınındaki sularda kaldı. Test sürecinin sonunda bir personel pozitif sonuç verirken, gemideki diğer mürettebatın da enfekte olmuş olma ihtimali nedeniyle gemi üsse geri döndü.

Gerekli test prosedürlerinin tamamlanmasının ardından geminin yola çıkıp çıkmayacağına karar verilecek. Ayrıca geminin bölgedeki başka bir geminin görevini devralacak olması nedeniyle söz konusu gecikme Japonya’nın Orta Doğu’daki sularda istihbarat toplama misyonunu etkilemeyecek.

Orta Doğu sularında seyir güvenliği konusu İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde geçen yıl Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, Japonya ABD öncülüğünde kurulacak askeri koalisyona katılmayarak bölgeye kendi SDF güçlerini göndereceğini açıklamıştı. Söz konusu misyonun denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere istihbarat toplama faaliyetlerinde yer alacağı belirtilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Trump'tan gösterilerle ilgili dikkat çeken nitelemeTrump'tan gösterilerle ilgili dikkat çeken niteleme
AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Korona çocuk gelinlerin sayısını artırdı!
Korona çocuk gelinlerin sayısını artırdı!
Hindistan'da doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı
Doğum masrafını karşılayamayınca bebeklerini hastaneye sattılar
Trump'tan gösterilerle ilgili dikkat çeken niteleme: Bunlar iç terör eylemleri
Trump'tan gösterilerle ilgili dikkat çeken niteleme
KKTC'den ABD'nin Rum Kesimi hakkındaki skandal kararına sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Macron'un ziyareti Lübnanlıları rahatsız etti
Macron'un ziyareti Lübnanlıları rahatsız etti
Fransa’da 24 saatte 4 bin 982 koronavirüs vakası
Fransa’da 24 saatte 4 bin 982 koronavirüs vakası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.