Japon süper bilgisayarı hesapladı: Çift maske işe yarıyor mu?

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının hızını yavaşlatmak için aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürüyor.

Ortaya çıkan yeni mutasyon türleri virüsün daha hızlı yayılmasına yol açarken, bu durumun önüne geçebilmek için farklı araştırmalar ve uyarılar yapılıyor. Bu önerilerden biri geçtiğimiz günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) gelmişti. CDC’den yapılan açıklamada, çift maske kullanmanın bulaşmayı önlemede çok daha etkili olduğu öne sürülmüştü.

Japonya’da söz konusu iddiayı çürüten bir çalışma gerçekleştirildi. Riken ve Kobe Üniversitesi uzmanlarının ortak imza attığı çalışmada Fugaku süper bilgisayarı kullanıldı. Bilgisayarın yaptığı modellemede, tek ve çift maske takmanın yarattığı fark ortaya kondu.

YARATTIĞI FARK YÜZDE 4

Uzmanlar, ağız ve burunu düzgün şekilde kapatan tek bir cerrahi maskenin partiküllerin geçişini engellemede yüzde 85 oranında etkili olduğunu aktardı. Uzmanlar cerrahi maskenin üzerine takılan sünger tipi maskelerle oluşan koruma oranının yalnızca yüzde 4 artışla yüzde 89 olduğunu vurguladı.