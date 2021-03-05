HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japon süper bilgisayarı hesapladı: Çift maske işe yarıyor mu?

Japon süper bilgisayarı hesapladı: Çift maske işe yarıyor mu?

05.03.2021 11:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Japon süper bilgisayarı hesapladı: Çift maske işe yarıyor mu?

Japonya'da Fugaku süper bilgisayarı koronavirüse karşı çift maske takmanın koruyuculuğu büyük oranda artırdığı iddiasını çürüttü. Bilgisayarın yaptığı modelleme, ikinci maskenin yalnızca yüzde 4 fark yarattığını gözler önüne serdi.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının hızını yavaşlatmak için aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürüyor.

Ortaya çıkan yeni mutasyon türleri virüsün daha hızlı yayılmasına yol açarken, bu durumun önüne geçebilmek için farklı araştırmalar ve uyarılar yapılıyor. Bu önerilerden biri geçtiğimiz günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) gelmişti. CDC’den yapılan açıklamada, çift maske kullanmanın bulaşmayı önlemede çok daha etkili olduğu öne sürülmüştü.

Japonya’da söz konusu iddiayı çürüten bir çalışma gerçekleştirildi. Riken ve Kobe Üniversitesi uzmanlarının ortak imza attığı çalışmada Fugaku süper bilgisayarı kullanıldı. Bilgisayarın yaptığı modellemede, tek ve çift maske takmanın yarattığı fark ortaya kondu.

YARATTIĞI FARK YÜZDE 4

Uzmanlar, ağız ve burunu düzgün şekilde kapatan tek bir cerrahi maskenin partiküllerin geçişini engellemede yüzde 85 oranında etkili olduğunu aktardı. Uzmanlar cerrahi maskenin üzerine takılan sünger tipi maskelerle oluşan koruma oranının yalnızca yüzde 4 artışla yüzde 89 olduğunu vurguladı.

ÜST VE YANLARDA AÇILMA

Çift cerrahi maske takmanın ise hava akışı açısından sorun yarattığı, bu nedenle maskenin üstü ve yan taraflarında açılmaya yol açtığı belirtildi. Araştırmanın başındaki isim Makoto Tsubokura, “Çift maskede performans artışı söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Tsubokura, araştırmada en başarılı koruma sağlayan maskelerin N95 tipi maskeler olduğunu da ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kızına esrar adı verdi kızılca kıyamet koptu! Kızına esrar adı verdi kızılca kıyamet koptu!
Maun suresinin anlamı ve tefsiri nedir?Maun suresinin anlamı ve tefsiri nedir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Kızına esrar adı verdi kızılca kıyamet koptu! ''Büyüdüğünde ne olacak?''

Kızına esrar adı verdi kızılca kıyamet koptu!

Ülkede ölüm oranı rekor kırıyor devlet başkanı 'sızlanmayın' diyor!

Ülkede ölüm oranı rekor kırıyor, devlet başkanı 'sızlanmayın' diyor!

Papa'dan tarihi Irak ziyareti öncesi mesaj: Hepiniz kardeşsiniz

Tarihi Irak ziyareti öncesi ilk mesaj!

Londra'daki Abbey Road caddesine ait tabela 386 bin TL'ye satıldı

O caddenin tabelası 37 bin sterline satıldı!

Çin ülkeye giren herkese 'anal korona testi' yapacak!

Çin ülkeye giren herkese 'anal korona testi' yapacak!

Ülke şokta: Vakalarla başa çıkamıyoruz, yardım edin!

'Vakalarla başa çıkamıyoruz, yardım edin!'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.