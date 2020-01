Japonlara özgü nefes alma tekniği, daha kaliteli uyku sağlıyor

Sanskritçe'de "Chandra Bhedana" olarak da bilinen ay solunumu için yapmanız gereken tek şey, uzanmak ve sağ baş parmağınızla sağ burun deliğinizi nazikçe kapatmak. Sonrasında sol burun deliğinizden nefes alıp vermeye devam etmeniz gerekiyor.

Zihninizi serbest bırakmanızı sağlayıp size kaliteli bir gece uykusu sunmayı vadeden teknik, yayın danışmanı Sarah Harvey'in yazdığı, piyasaya henüz çıkan "Kaizen: Alışkanlıklarınızı Değiştirmek için Japon Teknikleri, Her Seferde Küçük Bir Adım"da (Kaizen: The Japanese Method for Transforming Habits, One Small Step at a Time) anlatılıyor.

Harvey, "Gece 3 olduğunda ve aklım saçma sapan düşüncelerle dolup taştığında uyumama yardımcı olan ufak bir nefes egzersizini, uyuyamadığınız geceler için sizinle paylaşmak istiyorum" diye yazıyor.

Ay solunumu yogiler arasında uyku döngüsünü iyileştirdiğine inanılan popüler bir rahatlama tekniği.

Eğer bu işe yaramazsa, Harvey aynı tekniği diğer burun deliğinizi kapatarak uygulamanızı öneriyor. Buna 'Nadi Shodhana' ya da alternatif nostril solunumu deniyor ve zihninizi susturup duygularınızı yatıştırabilmek için gerçekten basit ve hızlı bir teknik, gergin ya da stresli olduğunuz anlar için aklınızda tutabileceğiniz kullanışlı bir egzersiz. Odaklanabilmenize ve sinir sisteminizin reset düğmesine basabilmenize gerçekten de yardımcı oluyor.