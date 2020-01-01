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  4. Japonlara özgü nefes alma tekniği, daha kaliteli uyku sağlıyor

Japonlara özgü nefes alma tekniği, daha kaliteli uyku sağlıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çaylar ve temel yağlar kullanmaktan, mavi ışıktan kaçınmaya kadar daha kaliteli bir uyku vadeden sayısız insomnia tedavisi mevcut. Ama hala uyanık bir şekilde koyunları sayıyorsanız "moon breathing (ay solunumu)" adı verilen Japon nefes alma tekniği aradığınız cevap olabilir ve yapmanız gereken tek şey, bir burun deliğinizi kapatıp solunuma diğeriyle devam etmek.

Japonlara özgü nefes alma tekniği, daha kaliteli uyku sağlıyor

Sanskritçe'de "Chandra Bhedana" olarak da bilinen ay solunumu için yapmanız gereken tek şey, uzanmak ve sağ baş parmağınızla sağ burun deliğinizi nazikçe kapatmak. Sonrasında sol burun deliğinizden nefes alıp vermeye devam etmeniz gerekiyor.

Zihninizi serbest bırakmanızı sağlayıp size kaliteli bir gece uykusu sunmayı vadeden teknik, yayın danışmanı Sarah Harvey'in yazdığı, piyasaya henüz çıkan "Kaizen: Alışkanlıklarınızı Değiştirmek için Japon Teknikleri, Her Seferde Küçük Bir Adım"da (Kaizen: The Japanese Method for Transforming Habits, One Small Step at a Time) anlatılıyor.

Harvey, "Gece 3 olduğunda ve aklım saçma sapan düşüncelerle dolup taştığında uyumama yardımcı olan ufak bir nefes egzersizini, uyuyamadığınız geceler için sizinle paylaşmak istiyorum" diye yazıyor.

Ay solunumu yogiler arasında uyku döngüsünü iyileştirdiğine inanılan popüler bir rahatlama tekniği.

Eğer bu işe yaramazsa, Harvey aynı tekniği diğer burun deliğinizi kapatarak uygulamanızı öneriyor. Buna 'Nadi Shodhana' ya da alternatif nostril solunumu deniyor ve zihninizi susturup duygularınızı yatıştırabilmek için gerçekten basit ve hızlı bir teknik, gergin ya da stresli olduğunuz anlar için aklınızda tutabileceğiniz kullanışlı bir egzersiz. Odaklanabilmenize ve sinir sisteminizin reset düğmesine basabilmenize gerçekten de yardımcı oluyor.

Araştırmacılara göre yogiler ve Budistler tarafından uzun zamandır kullanılan solunum odaklı egzersizlerin bilinen bilişsel faydaları bulunuyor; bunlardan bazıları, daha iyi odaklanma yetisi, daha az zihin dağınıklığı ve daha pozitif duygular.

Yakın zamanda Dublin Trinity College'dan araştırmacılar da nefes alma teknikleri ve dikkat arasında nörofizyolojik bir bağlantı bulmuş, "nefes almanın beyinde noradrenalin adı verilen ve zorlandığımızda, meraklandığımızda, egzersiz yaptığımızda, odaklandığımızda ya da duygusal olarak tetiklendiğimizde salınan doğal kimyasal aracının seviyelerini doğrudan etkilediğini" ilk kez gözlemlemişti.

Kalitesiz uykunun duygusal strese neden olduğunu da göz önünde bulundurunca ve uyuyamamaktan yorulduysanız ay solunumu denemeye değer.

(independent)

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uykusuzluk sorunu moon breathing ay solunumu

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