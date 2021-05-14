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Japonların güzellik sırrı! Neden 10 dakika boyunca yüzlerini yıkıyor?

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve temiz bir cilde ulaşmak zaman alır. Japonlar kusursuz görünmek ve cilt problemlerinden kurtulmak için kendi ritüellerini yarattılar. Teknik 10 dakika sürüyor ve yüzünüzün parlamasını sağlayacak üç temel adım yer alıyor.

Japonların güzellik sırrı! Neden 10 dakika boyunca yüzlerini yıkıyor?

Güzellik sektörü denildiğinde akla ilk olarak Kore ve Japonya gelir. Asya kültürünün gölgesindeki bu ülkeler teknolojinin etkisiyle ilginç kozmetik ürünleri piyasaya sürmeye başladı. Modern dünya düzeni içerisindeki birbirinden değişik kozmetik ürünlerinin yanında aslında geleneksel yöntemlerden de vazgeçilmedi. Sizler için Japonların geleneksel yüz yıkama yöntemi 4-2-4’ü araştırdık.

İLK ADIM: 4 DAKİKA

4 dakika boyunca cilde yararlı bir yağ sayesinde masaj yaparak dolaşım iyileştirilir. Ayrıca bu cildin üzerindeki tabakayı yumuşatır ve tıkanmış gözeneklerin gevşemesine yardımcı olur. Bu noktada yüzü temizleyebilecek doğru yağı seçmek önemlidir. Örneğin bu aşamada jojoba yağı kullanmak avantajlı olacaktır. Herhangi bir travma veya kontrendikasyonunuz varsa cildinize masaj yaparken dikkatli olun.

İKİNCİ ADIM: 2 DAKİKA

Yağ ile yapılan masaj aşamasından sonra yağın üzerine biraz temizleyici sürün. Uzmanlar, cildi çok fazla kurutmadıkları için köpük veya jel çeşitleri yerine krem temizleyicileri tercih etmeyi tavsiye ediyor. Yüze zarar vermemek için 2 dakika boyunca nazik hareketlerle temizlenmelidir.

ÜÇÜNCÜ ADIM: 4 DAKİKA

Yağ ve temizleme işlemlerinden sonra sırada durulama aşamasına geçilir. Durulama işlemini 2 dakika ılık su ve ardından 2 dakika soğuk ile bitirin. Ilık su, cildinizdeki fazla yağı durulamaya ve yüzeye kan akışını artırmaya yardımcı olabilir. Soğuk su gözenekleri sıkılaştırmayı sağlar. Bu teknik cildin nemlenmesine yardımcı olur ve böylece işlemden sonra yüzünüz daha parlak görünür.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya cilt bakımı
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