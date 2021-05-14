Japonların güzellik sırrı! Neden 10 dakika boyunca yüzlerini yıkıyor?

Güzellik sektörü denildiğinde akla ilk olarak Kore ve Japonya gelir. Asya kültürünün gölgesindeki bu ülkeler teknolojinin etkisiyle ilginç kozmetik ürünleri piyasaya sürmeye başladı. Modern dünya düzeni içerisindeki birbirinden değişik kozmetik ürünlerinin yanında aslında geleneksel yöntemlerden de vazgeçilmedi. Sizler için Japonların geleneksel yüz yıkama yöntemi 4-2-4’ü araştırdık.

İLK ADIM: 4 DAKİKA

4 dakika boyunca cilde yararlı bir yağ sayesinde masaj yaparak dolaşım iyileştirilir. Ayrıca bu cildin üzerindeki tabakayı yumuşatır ve tıkanmış gözeneklerin gevşemesine yardımcı olur. Bu noktada yüzü temizleyebilecek doğru yağı seçmek önemlidir. Örneğin bu aşamada jojoba yağı kullanmak avantajlı olacaktır. Herhangi bir travma veya kontrendikasyonunuz varsa cildinize masaj yaparken dikkatli olun.

İKİNCİ ADIM: 2 DAKİKA

Yağ ile yapılan masaj aşamasından sonra yağın üzerine biraz temizleyici sürün. Uzmanlar, cildi çok fazla kurutmadıkları için köpük veya jel çeşitleri yerine krem temizleyicileri tercih etmeyi tavsiye ediyor. Yüze zarar vermemek için 2 dakika boyunca nazik hareketlerle temizlenmelidir.