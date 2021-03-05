HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolan kişinin ceset kalıntıları kıyıya vurdu

Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolan kişinin ceset kalıntıları kıyıya vurdu

05.03.2021 09:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolan kişinin ceset kalıntıları kıyıya vurdu

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybeden bir kadının ceset kalıntıları 10 yıl sonra bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, 17 Şubat'ta kuzeydoğudaki Miyagi eyaleti kıyılarında iskelet kalıntıları tespit edildi.

Yapılan DNA analizi ve adli diş hekimliği tahlili sonucunda, kalıntıların Mart 2011 depreminde kaybolan Okuyama Natsuo'ya ait olduğu belirlendi.

2011'de 61 yaşında olan Okuyama'nın evinden işine giderken depreme yakalandığı ve tsunaminin cesedini ortadan kaldırdığı düşünülüyor.

Depremin en fazla etkilediği Tohoku bölgesindeki Miyagi, Fukuşima ve İwate eyaletlerinde, deprem ve tsunamide 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Üzerinde 1 kilodan fazla altın olan lüks tablet üretildi!Üzerinde 1 kilodan fazla altın olan lüks tablet üretildi!
İnşirah suresinin fazileti nedir?İnşirah suresinin fazileti nedir?
Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya

En Çok Okunan Haberler

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Danilo Zanna ilk defa anlattı! "Hiç korkmayın eve döneceğim"

Danilo Zanna ilk defa anlattı! "Hiç korkmayın eve döneceğim"

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Ensesine QR kod dövmesi yaptırdı alay konusu oldu! ''Ne bu restoran menüsü mü?''

Ensesine QR kod dövmesi yaptırdı alay konusu oldu!

Çin’in uzay aracı Tianwen-1 Mars’tan ilk fotoğraflarını yayınladı

Önemli araştırmalar yapacak! Çektiği ilk görüntüleri yolladı

Üzerinde 1 kilodan fazla altın olan lüks tablet üretildi!

Üzerinde 1 kilodan fazla altın olan lüks tablet üretildi!

'Pes' dedirten olay! Önünde kasa soyuldu, farkına bile varmadı

Önündeki kasa soyuldu, o farkına bile varmadı

Bursa’nın ‘suskun adam’ı 35 yıldır konuşmuyor

35 yıldır konuşmuyor

D-100 Karayolu'nda 'Zıplayan araç' şaşkınlığı

'Zıplayan araç' görenleri şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.