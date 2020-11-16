HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya’da 30 yıl sonra imparator ilk kez halkı selamlamayacak

Japonya’da 30 yıl sonra imparator ilk kez halkı selamlamayacak

16.11.2020 09:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Japonya’da 30 yıl sonra imparator ilk kez halkı selamlamayacak

Japonya’da imparator ve ailesinin her yeni yılda halkı selamladığı geleneksel törenin, 30 yıl sonra ilk kez salgın nedeniyle iptal edileceği bildirildi. Japonya’da imparator ve ailesinin her yıl 2 Ocak’ta saray balkonundan halkı selamladığı geleneksel tören, bu yıl koronavirüs engeline takıldı.

Japonya’da imparator ve ailesinin her yeni yılda halkı selamladığı geleneksel törenin, 30 yıl sonra ilk kez salgın nedeniyle iptal edileceği bildirildi.

Japonya’da imparator ve ailesinin her yıl 2 Ocak’ta saray balkonundan halkı selamladığı geleneksel tören, bu yıl korona virüs engeline takıldı. Japonya resmi haber ajansına göre, söz konusu etkinlik seyirciler arasında Covid-19 enfeksiyonunun yayılabileceği endişesi nedeniyle iptal edilecek. Bu ay sonunda resmiyet kazanması beklenen kararın, Aralık ayı başında halka duyurulacağı ifade edildi.

30 YIL SONRA İLK

Bu yıl 2 Ocak’ta gerçekleştirilen geleneksel törende İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako aile üyeleriyle birlikte kendilerini görmeye gelen yaklaşık 70 bin kişiyi selamlamıştı. 2021’deki törenin iptalinin kesinleşmesi halinde, 30 yılın ardından bir ilk yaşanmış olacak. İmparatorun halkı selamladığı geleneksel tören, son olarak 1990 yılında İmparator Showa’nın ölümünün yasını tutmak için iptal edilmişti.

DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Japonya’da imparatorun her yıl doğum gününde halkı selamladığı bir diğer geleneksel tören geçtiğimiz Şubat ayında salgın endişesi nedeniyle iptal edilmiş, İmparatorluk Sarayı Ajansı’ndan yapılan açıklamada, "Virüsün yayılma riskini göz önüne alarak, her yıl birçok kişinin yan yana katıldığı etkinliğin iptal edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanılmıştı. İmparatorun doğum günü nedeniyle gerçekleştirilen söz konusu tören ise daha önce son olarak 1996’da Peru’daki Japonya Büyükelçiliği’nde yaşanan rehine krizi nedeniyle iptal edilmişti.

Japonya’da 30 yıl sonra ilk kez imparator yeni yılda halkı selamlamayacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREstetik değil, photoshop!Estetik değil, photoshop!
Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu
Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti

Suriye Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti!

Uyandığında şoka girdi! Burun estetiği yaptırdı, kulağından oldu

Burun estetiği yaptırdı, kulağından oldu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sosyal medyada paylaştı! Meyve suyunun içinden çıkanlara inanmayacaksınız

Meyve suyunun içinden çıkanlara inanmayacaksınız

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, BAE'de Azerbaycanla yapılan ateşkesi görüştü

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinaya girdi

Boris Johnson karantinaya girdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.