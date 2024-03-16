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Japonya'da gizemli virüs! Rekor hızla yayılıyor: Yetkililer nedenini bilmiyor, açıklama yapamıyor... Semptomları açıklandı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.03.2024 11:59
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Japonya'da uzmanlar, nadir fakat tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyonun rekor bir hızla yayıldığı ve yetkililerin bunun nedenini belirlemekte zorlandığı konusunda uyarıda bulundu. Şu ana kadar Japonya'daki 47 şehrin 45'inde görülen enfeksiyonun yüksek oranda ölümcül olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar hastalığın semptomlarını açıkladı. İşte tüm detaylar!

Japonya'da gizemli virüs! Rekor hızla yayılıyor: Yetkililer nedenini bilmiyor, açıklama yapamıyor... Semptomları açıklandı

The Guardian'da yer alan habere göre, 2024'teki vaka sayısının geçen yılın rekor rakamlarını aşması beklenirken, A grubu streptokok hastalığının en sert ve potansiyel olarak ölümcül formu olan streptokokal toksik şok sendromunun (STSS) yayılmaya devam edeceğine dair endişeler artıyor.

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"AÇIKLAYABİLECEK AŞAMADA DEĞİLİZ"

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID) şunları söyledi: "Streptokokun fulminan (şiddetli ve ani) formlarının ardındaki mekanizmalarla ilgili hala pek çok bilinmeyen faktör var ve bunları açıklayabilecek aşamada değiliz."

JAPONYA'YA HIZLA YAYILIYOR

NIID tarafından yayımlanan geçici rakamlarda geçen yıl 941 STSS vakasının rapor edildiği kaydedildi. 2024'ün ilk iki ayında halihazırda 378 vaka kaydedildi ve Japonya'nın 47 vilayetinin ikisi dışında tamamında enfeksiyonlar tespit edildi.

NIID'ye göre yaşlı insanlar daha fazla risk altında kabul edilirken, A grubu türü 50 yaşın altındaki hastalarda daha fazla ölüme yol açıyor. Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, 2023 yılının Temmuz ve Aralık ayları arasında STSS tanısı konan 50 yaşın altındaki 65 kişiden yaklaşık üçte biri, yani 21'i öldü.

VAKALARIN YÜZDE 30'U ÖLÜMCÜL!

Ancak enfeksiyona neden olan son derece bulaşıcı bakteriler, bazı durumlarda, özellikle 30 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ciddi hastalıklara, sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabilir. STSS vakalarının yaklaşık yüzde 30'u ölümcüldür.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİN GEVŞETİLMESİ VAKALARIN ARTIŞINA NEDEN OLDU

Bazı uzmanlar, geçen yıl vakalardaki hızlı artışın, koronavirüs salgını sırasında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla bağlantılı olduğuna inanıyor.

Mayıs 2023'te hükümet, Kovid-19'un durumunu (tüberküloz ve Sars'ı da içeren) ikinci sınıftan beşinci sınıfa düşürerek onu mevsimsel griple yasal olarak eşit hale getirdi. Değişiklik, yerel yetkililerin artık enfekte kişilere işten uzak durmalarını emredemeyeceği veya hastaneye kaldırılmayı öneremeyeceği anlamına geliyordu.

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İŞTE SEMPTOMLAR

Çoğu STSS vakasına streptococcus pyogenes adı verilen bir bakteri neden olur. Daha yaygın olarak strep A olarak bilinir; özellikle çocuklarda boğaz ağrısına neden olabilir ve birçok insan bunu bilmeden geçirir ve hastalanmaz.

Yaşlı insanlar soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşayabilir ancak nadir durumlarda semptomlar boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjiti içerecek şekilde kötüleşebilir. En ciddi vakalarda organ yetmezliğine ve nekroza yol açabilir.

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Anahtar Kelimeler:
virüs Japonya
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