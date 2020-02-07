Karantinadaki gemide vaka sayısı yükseldi!

Bununla birlikte Japonya 80 vakayla, Çin’in ardından en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu. Ancak yetkililerin gemideki vakaları genele dahil etmemesi veri tartışmasını beraberinde getirdi.

Japonya’nın Yokohama limanında günlerdir karantina altında bulunan ve 3711 kişiyi taşıyan ‘Diamond Princess’ adlı lüks yolcu gemisindeki vaka sayısı son 24 saatte 61'e yükseldi.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, hastalık semptomları gösteren ya da virüs saptanmış kişilerle yakın temasta bulanan 273 yolcuya yapılan testlerde 41 yeni vaka tespit ettiklerini açıkladı. Bu kişilerden 21'inin Japan vatandaşı olduğu belirtildi. Virüs taşıyan yolcular hastanelere sevk edildi.

Geminin en az iki hafta daha karantina altında tutulması bekleniyor. Sadece temiz hava almak için arada kamaralarından çıkmasına izin verilen yolcuların da vaka sayısının giderek artması karşısında bir hayli moralsiz olduğu kaydediliyor.

'BU GEMİYİ TABUTTA TERK ETMEK İSTEMİYORUM'

ABD'li yolcularıdan biri gazeyecilere yaptığı açıklamalarda çok korktuğunu söyledi ve 'bu gemiyi bir tabutta terk etmek istemiyorum' ifadelerini kullandı.