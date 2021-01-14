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Japonya'da 'Klozetlerin Efendisi' yakalandı

14.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Japonya'da 'Klozetlerin Efendisi' yakalandı

Japonya'da yerel basının 'Klozetlerin Efendisi' lakabı taktığı hırsızın sonunda kim olduğu ortaya çıktı. İnşaatlardan klozet çalan ve uzun süredir polis tarafından aranan 26 yaşındaki zanlı suçunu itiraf etti, masraflarını karşılamak için bunu yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Japon polisi kendilerine şaşkınlık veren bir davada olası suçluyu yakaladı. Funabaşi şehrinde inşaat halindeki evlerden klozet çalmakla suçlanan 26 yaşındaki Ryusei Takada, bir ikinci el eşya mağazasında yeni bir klozet sattıktan sonra gözaltına alındı.

Yapı firmasında çalışan Takada'nın inşaatlarda çalışan işçilerin vardiyalarını bildiği için kimsenin olmadığı anları kollayıp klozetleri çaldığı sanılıyor.

Bilinen ilk hırsızlık olayı Ekim 2020'de meydana geldi. İnşaat ustaları yerleştirdikleri klozetin gece ortadan kaybolduğunu fark etti. Yalnızca birkaç gün sonra yine inşaat halindeki bir evden klozet çalındığı ihbarı ulaştı. Sora News 24'ün aktardığına göre hırsızlık olayları 3 ay boyunca devam etti. İnşaatlardan çalınan 18 nesnenin çoğu klozetti.

Yerel basın tarafından 'Klozetlerin Efendisi' olarak nitelendirilen hırsız, ikinci el eşya satan bir mağazanın kendilerine birinci el klozet satıldığını bildirmesi sonrası yakalandı.

Takada gıda masrafları ve kirasını ödeyebilmek için hırsızlık yaptığını itiraf etti.


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