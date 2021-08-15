HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya'da şiddetli yağış! 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı

Japonya'da şiddetli yağış! 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı

15.08.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilisi Yuşi Adaçi, yağışları "eşi görülmemiş" olarak niteledi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

1,42 MİLYON HANEYE TAHLİYE ÇAĞRISI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Kyuşu'da yer alan Fukuoka, Saga, Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerinde toplamda 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı bölge genelinde 14 nehrin taştığını, yerel turizmin olumsuz etkileneceğini bildirdi.

Saga eyaletinde yağışlar sonrası Rokkaku Nehri'nin taşması sonucu oluşan sel Juntendo Hastanesinin zemin katını bastı. Hastalar üst katlara taşındı.

Bölge halkına çağrı yapan Afet İdaresi ve Okyanus Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Tanahaşi Yasufumi, halktan hayati risklere karşı her türlü önlemi almalarını istedi.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ"

Yağışları "eşi görülmemiş" olarak niteleyen JMA yetkilisi Yuşi Adaçi, bu durumun bazı bölgelerde heyelan ve taşkınlara sebep olduğunu belirterek, "Acil durum ilan edilmesini beklemeyin. Yerel yetkililerin açıkladığı tahliye uyarılarını dikkate alın ve kendi güvenliğinizi sağlayın." dedi.

Kaynak: AA- İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk'e ait olduğu iddia edilmişti! O bastona emniyet el koyduAtatürk'e ait olduğu iddia edilmişti! O bastona emniyet el koydu
Dünyada sadece 40 tane var! Milyon dolarlık sikkeyi 12 dolara almışDünyada sadece 40 tane var! Milyon dolarlık sikkeyi 12 dolara almış
Ülkede Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestoÜlkede Kovid-19 ile mücadele karşıtı protesto
Anahtar Kelimeler:
yağmur Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlar sel bölgesinde! "Bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo"

Bakanlar sel bölgesinde! "Bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo"

Görüntüler tepki çekmişti! İBB'den açıklama

Görüntüler tepki çekmişti! İBB'den açıklama

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Sel felaketinden acı haberler gelmeye devam ediyor

Sel felaketinden acı haberler gelmeye devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.