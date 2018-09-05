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Japonya’da son 25 yılın en şiddetlisi olan Jebi Tayfunu hayatı felç etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

Japonya'da son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununun hayatı felç ettiği ve yüz binlerce insan için tahliye emri verildiği bildirildi. Japonya’yı vuran Jebi Tayfunu’nda 11 kişi öldü ve 300'den fazla kişi yaralandı. Kansai Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 3 bin yolcu mahsur kaldı. Jebi Tayfunu'na ait yayılan görüntüler ise dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan çeşitli görüntülerden oluşan video, tayfunun boyutlarını gözler önüne serdi.

Japonya’yı dün vuran ve hayatı felç eden Jebi Tayfunu’nun ülkeyi terk etmesinin ardından, afetin bilançosu netleşmeye başladı. Tayfunda 11 kişinin hayatını kaybederken, 300’den fazla kişi de yaralandı.

HAVALİMANI SULAR ALTINDA KALDI

Ülke ulaşımında ana bağlantı noktalarından biri konumunda bulunan Kansai Havalimanı’nda pistler fırtınanın getirdiği dalgalarla sular altında kalırken, havalimanı dün akşamdan itibaren ulaşıma kapatıldı.

YAKIT TANKERİ KÖPRÜYE ÇARPTI

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıkan bir yakıt tankeri, havalimanını Osaka'daki Izumisano şehrine bağlayan köprüye çarptı. On bir mürettebat bulunan gemide şans eseri yaralanan olmadı.

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YOLCULAR MAHSUR KALDI

Kaza, havalimanına giden karayolu ve demiryolu bağlantılarını keserken, binlerce yolcu geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı. Bu sabah, tayfunun etkisini azaltmasıyla birlikte başlatılan kurtarma operasyonlarıyla, geceyi havalimanında geçiren 3 bin yolcu feribotlarla karaya taşınmaya başlandı. Çarşamba öğle saatlerinde otobüslerin de havalimanından karaya yolcu taşımaya başladığı açıklandı.

Başbakan Shinzo Abe’nin, hükümet yetkililerine, havalimanında mahsur kalan yolcuları kurtarmak ve havalimanını yeniden kullanıma açmaya yönelik çabalara destek için ellerinden geleni yapmaları talimatı verdiği bildirildi.

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ÇEYREK YÜZYILIN EN BÜYÜĞÜ

Çeyrek yüz yılda Japonya’yı vuran en şiddetli tayfun olan Jebi Tayfunu nedeniyle büyük maddi hasar da meydana geldi. Birçok araç devrildi, evlerin çatıları uçtu. Jebi ayrıca geniş alanlarda sel felaketleri ile gelgitlere neden oldu. Jebi ulaşım bağlantılarına büyük zararlar vermesine rağmen, birçok hızlı tren servisi yeniden yapılmaya başlandı. Bazı trenlerde kısıtlı gecikmeler yaşanmaya devam ediyor.

Japonya'da son 25 yılın en şiddetli tayfunuJaponya'da son 25 yılın en şiddetli tayfunu
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Anahtar Kelimeler:
Japonya Jebi Tayfunu

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