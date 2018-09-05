Japonya’da son 25 yılın en şiddetlisi olan Jebi Tayfunu hayatı felç etti

Kaza, havalimanına giden karayolu ve demiryolu bağlantılarını keserken, binlerce yolcu geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı. Bu sabah, tayfunun etkisini azaltmasıyla birlikte başlatılan kurtarma operasyonlarıyla, geceyi havalimanında geçiren 3 bin yolcu feribotlarla karaya taşınmaya başlandı. Çarşamba öğle saatlerinde otobüslerin de havalimanından karaya yolcu taşımaya başladığı açıklandı.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıkan bir yakıt tankeri, havalimanını Osaka'daki Izumisano şehrine bağlayan köprüye çarptı. On bir mürettebat bulunan gemide şans eseri yaralanan olmadı.

ÇEYREK YÜZYILIN EN BÜYÜĞÜ

Çeyrek yüz yılda Japonya’yı vuran en şiddetli tayfun olan Jebi Tayfunu nedeniyle büyük maddi hasar da meydana geldi. Birçok araç devrildi, evlerin çatıları uçtu. Jebi ayrıca geniş alanlarda sel felaketleri ile gelgitlere neden oldu. Jebi ulaşım bağlantılarına büyük zararlar vermesine rağmen, birçok hızlı tren servisi yeniden yapılmaya başlandı. Bazı trenlerde kısıtlı gecikmeler yaşanmaya devam ediyor.