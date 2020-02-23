Japonya’daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 3 ölüm vakasının meydana geldiği Japonya’dan kötü haber geldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastanede tedavi altına alınan 80’li yaşlarda bir erkek hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kronik hastalığı bulunduğu öğrenilen yolcunun ölüm nedeninin zatürre olduğu kaydedilirken, koronavirüs nedeniyle enfekte olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Japonya’da şu ana kadar 2’si karantina altına alınan Diamond Princess gemisinden olmak üzere toplam 3 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son vakanın kaynağının korona virüsü olduğunun netleşmesi halinde, virüs kaynaklı ölümler 4’e çıkacak.

Kaynak: İHA

