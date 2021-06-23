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Japonya’daki Otake Yanardağı'nda patlama

23.06.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’daki Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), halkı kratere yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Japonya’daki Otake Yanardağı'nda patlama

Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yaşanan volkanik hareketliliğin ardından 1 kilometre genişliğindeki alana kaya parçalarının saçıldığı açıklandı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yerel otoritelere göre yaralanan kimse olmazken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) olası yeni patlamada kaya parçalarının 2 kilometre genişliğindeki alana ulaşabileceği konusunda uyardı. Hükümetin de konuyla ilgili Başbakanlık Ofisi'nde bir irtibat bürosu kurduğu öğrenildi.

Küçük bir volkanik ada olan Suwanose Adası'ndaki Otake kraterinde geçtiğimiz martta da volkanik aktivite gözlenmiş, 5 ölçekli volkanik aktivite uyarı seviyesinin 3. dereceye yükseltildiği duyurulmuştu. Yetkililer, insanları kratere yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.

Kaynak: İHA

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