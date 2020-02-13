HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya’dan korkutan 'koronavirüs' haberi

Japonya’dan korkutan 'koronavirüs' haberi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2020 12:53 | Son Güncelleme

Japonya’da bir taksi şoförünün koronavirüsten enfekte olduğu anlaşıldı. Japonya Sağlık Bakanlığı virüsün şahsa nasıl bulaştığını araştırıyor.

Japonya’dan korkutan 'koronavirüs' haberi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya’da hızla yayılmaya devam eden koronavirüse bu kez ülkenin başkenti Tokyo’da çalışan bir taksi şoföründe rastlandığı açıklandı.

Şahsın ne zaman enfekte olduğu henüz kesin olarak bilinmezken, 80’li yaşlarda olduğu öğrenilen sürücünün Tokyo Haneda Havaalanı’ndan Tokyo’nun merkezine Çinli turistleri getirdiğini söylediği belirtildi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, virüsün şahsa nasıl bulaştığını netleştirmeye çalışıyor.

VAKALAR ARTIYOR

Japonya’da karantina altında bulunan gemide bugün 44 yeni vakanın tespit edilmesiyle, ülkede şimdiye dek belirlenen vaka sayısı 248’e yükselmişti.

Çin'de açıklanan son veri korkuttu. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 254'e yükseldi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov! Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov!
Tecavüze karşı 'seks sözleşmesi' işe yarar mı?Tecavüze karşı 'seks sözleşmesi' işe yarar mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Japonya

En Çok Okunan Haberler

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Şok! Ünlü futbolcuda coronavirüs şüphesi

Şok! Ünlü futbolcuda coronavirüs şüphesi

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı

Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok tartışılan iddia: Koronavirüs'ü o mu yaydı?

Çok tartışılan iddia: Koronavirüs'ü o mu yaydı?

Tecavüze karşı 'seks sözleşmesi' işe yarar mı?

Tecavüze karşı 'seks sözleşmesi' işe yarar mı?

Mısır'da 83 antik mezar bulundu

Mısır'da 83 antik mezar bulundu

Son 24 saatte 254 kişi koronavirüs nedeniyle öldü!

24 saatte koronavirüs kaç can aldı?

Karantinadaki gemiden yeni kötü haber: Artıyor!

Karantinadaki gemiden yeni kötü haber: Artıyor!

Otobüs tıra çarptı: 13 ölü, 31 yaralı

Otobüs tıra çarptı: 13 ölü, 31 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.