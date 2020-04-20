Japonya'dan tedirgin eden açıklama

Kyodo ajansının aktardığına göre Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, dünya ekonomisinin koronavirüs salgını nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en güçlü krizle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Motegi, “Uluslararası ekonomiye, ayrıca Japonya’nın ekonomisine etkisi son derece ciddi” diye konuştu.

Habere göre Japon hükümeti krizin etkilerini minimize etmeye yönelik harcama tutarını 117.1 trilyon yene (yaklaşık 1.09 trilyon dolara) çıkarmayı planlıyor. Daha önce koronavirüs pandemisi ortamında krizle mücadele paketinin tutarı 108 trilyon yen olarak onaylanmıştı.

Ancak bazı Japon uzmanlar, bu rakamın da yetersiz kalacağını ve ülkedeki işsizliğin yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2.72’ye yükseleceğini, bunun bir önceki yıla göre 1.56 milyon kişi daha fazla olduğunu, böylelikle bu yılki durumun 2008-2009 kriz yıllarından daha da kötü olabileceğini tahmin ediyor.

