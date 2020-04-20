HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya'dan tedirgin eden açıklama

Japonya'dan tedirgin eden açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, dünya ekonomisinin yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en güçlü krizle yüzleştiğini belirtti.

Japonya'dan tedirgin eden açıklama

Kyodo ajansının aktardığına göre Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, dünya ekonomisinin koronavirüs salgını nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en güçlü krizle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Motegi, “Uluslararası ekonomiye, ayrıca Japonya’nın ekonomisine etkisi son derece ciddi” diye konuştu.

Habere göre Japon hükümeti krizin etkilerini minimize etmeye yönelik harcama tutarını 117.1 trilyon yene (yaklaşık 1.09 trilyon dolara) çıkarmayı planlıyor. Daha önce koronavirüs pandemisi ortamında krizle mücadele paketinin tutarı 108 trilyon yen olarak onaylanmıştı.

Ancak bazı Japon uzmanlar, bu rakamın da yetersiz kalacağını ve ülkedeki işsizliğin yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2.72’ye yükseleceğini, bunun bir önceki yıla göre 1.56 milyon kişi daha fazla olduğunu, böylelikle bu yılki durumun 2008-2009 kriz yıllarından daha da kötü olabileceğini tahmin ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Almanya’da banka ATM’leri havaya uçurulduAlmanya’da banka ATM’leri havaya uçuruldu
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
Anahtar Kelimeler:
Japonya koronavirüs Motegi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi

AK Parti'den 30 vekil DEVA'yı mı geçecek?

AK Parti'den 30 vekil DEVA'yı mı geçecek?

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Diğer Haberler
İtalya'da vaka artışı ne zaman sıfırlanacak?

İtalya'da vaka artışı ne zaman sıfırlanacak?

Almanya’da banka ATM’leri havaya uçuruldu

Almanya’da banka ATM’leri havaya uçuruldu

Putin'den korkutan koronavirüs açıklaması

Putin'den korkutan koronavirüs açıklaması

Hong Kong'da 5 Mart'tan bu yana bir ilk!

Hong Kong'da 5 Mart'tan bu yana bir ilk!

Süper zenginler özel jetler kullanarak karantina yasaklarını deliyor

Süper zenginler özel jetlerle karantina yasaklarını deliyor

Almanya'dan Çin’e koronavirüs faturası

Almanya'dan Çin’e koronavirüs faturası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.