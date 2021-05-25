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Japonya’dan yeni Covid-19 tedbiri: Karantinayı ihlal edenlerin isimleri ifşa edilecek

25.05.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 salgını nedeniyle 10 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) uygulanan Japonya'da hükümet, Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kala salgın önleme tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında karantina kurallarını ihlal eden kişilerin isimlerini kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Japonya Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 karantina kurallarını ihlal eden kişilerin isimlerini kamuoyuna açıklamaya hazırlandığı öğrenildi. Yabancı ülkelerden dönenlerin kendisini 14 günlük tedbir karantinasına almasının ve bulunduğu yeri otoritelere bildirmesinin istendiği ülkede, bu kurala uymayan bazı kişilerin Bakanlığı harekete geçirdiği belirtildi. Karantina kurallarını ihlal edenlerin isimlerini internet sitesi üzerinden yayınlamayı düşünen Sağlık Bakanlığının, hazırlıkların son aşamasında olduğu kaydedildi. İfşa uygulamasına, yalnızca kendisinden haber alınamayan ya da bilgi sakladığından şüphelenilen kötü niyetli kişiler için başvurulacağı belirtildi.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Covid-19 vaka sayısının dün itibariyle 722 bin 938'e yükseldiği Japonya’da can kaybı sayısı 12 bin 420'ye ulaşmıştı. Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları yaklaşırken vaka sayılarında ciddi düşüş sağlanamaması, oyunların geleceğini tartışma konusu yapmıştı. Ülkede uygulanan OHAL'in kapsamını 10 eyalete çıkaran hükümet, son olarak kitlesel aşılama merkezlerini hizmete sokmuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya

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