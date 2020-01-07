HABER
  4. Japonya, Ghosn'ın eşi için yakalama kararı çıkardı

Japonya, Ghosn'ın eşi için yakalama kararı çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un eşi Carole Ghosn, "yalancı tanıklıkla" suçlanıyor

Adli kontrol altında bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un eşi için yakalama kararı çıkarıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Başsavcılığı Özel Soruşturma Birimi, Carole Ghosn için "yalancı tanıklık" suçlamasıyla, Tokyo Bölge Mahkemesinden yakalama kararı çıkarttı.

Carole Ghosn, nisan ayında, eşinin "güveni suistimal"le suçlandığı davadaki tanıklığı sırasında, mahkemeye yalan ifade vermekle suçlanıyor.

Ghosn'un eşiyle Lübnan'da bulunduğu tahmin ediliyor.

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Lübnan asıllı eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

- Eşinin kaçışı organize ettiği iddiası

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta, özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti. Ghosn'ın kaçışını, eşinin organize ettiği ileri sürülmüştü.

Interpol, 2 Ocak'ta, Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Oceanman ikinci kez Türkiye’de düzenleniyorOceanman ikinci kez Türkiye’de düzenleniyor
İGA: Uçuş faaliyetleri sorunsuz devam ediyorİGA: Uçuş faaliyetleri sorunsuz devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Carlos Ghosn Carole Ghosn Japonya Lübnan yalancı tanıklık

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Emniyet’ten Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

İstanbul'da faciadan dönüldü! Beyoğlu'nda metruk binada çökme

İstanbul'da faciadan dönüldü

Karşıya geçmek isteyen köpek otomobilin altında kaldı!

Karşıya geçmek isteyen köpeği böyle ezdi! Kasıtlı mı yaptı?

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.