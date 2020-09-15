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Japonya Savunma Bakanı Kono'dan UFO direktifi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Japonya Savunma Bakanı Taro Kano, ülke içinde görüş alanlarına UFO'ların girmesi halinde Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) kayıt alarak analiz etmeleri talimatını verdi.

Japonya Savunma Bakanı Kono'dan UFO direktifi

Kyodo ajansına göre, SDF birliklerine gönderilen bildiride, ülke güvenliğini tehdit eden tanımlanmamış uçan nesne görülmesi halinde uygulanacak direktifler açıklandı.

Bakan Kono, UFO'lara rastlanması ya da ülke hava sahasına girdiğinin görülmesi halinde, askerlerden nesnenin fotoğraf ile görüntüsünü almaları ve bu verileri analize göndermelerini talep etti.

Halktan edinilecek UFO görüntülerinin de analiz edilmesi istenilen bildiride, drone teknolojisinden beslenen gayri nizami uçakların da bu kapsamda yer alacağı kaydedildi.

Kono, geçmişte "Açık konuşursam, UFO'lara inanmıyorum" ifadesini kullanmıştı. Savunma Bakanlığı verilerine göre, daha önceki kayıtlarda SDF askerlerinin UFO'larla karşılaştığı bilinen bir vaka yok.

ESPER'LE BULUŞMA

Kyodo'ya göre, Kono'nun açıklamasını ağustos sonu Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldikten sonra yapması dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanlığı geçen ay gökyüzündeki gizemli olay ve unsurları araştırmak üzere 'Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü' (UAP) adlı yeni bir birim kurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine bağlı görev yapacak birim, tanımlanamayan hava olaylarının muhtemel tehdit potansiyellerini araştıracak.

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