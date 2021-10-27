Japonya tayfun alarmı! Dalgaların boyu 10 metreyi bulacak

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Malou Tayfunu'nun ülkede etki göstereceği uyarısında bulundu. Dün gece itibariyle saatte 20 kilometre hızla Japonya’nın güneyindeki sular üzerinden kuzeye doğru hareket eden tayfunun Perşembe günü Pasifik Okyanusu'ndaki Ogasawara Adaları'nı vuracağı bildirildi.
Hızı saatte 216 kilometreye varan rüzgarlar ve boyu 10 metreyi bulan dalgalar beklendiğini açıklayan uzmanlar, tayfunun Cuma günü ise İzu Adaları'nda etki gösterebileceği konusunda uyardı. Şiddetli yağış beklendiği belirtilirken, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere olası nehir taşkınları, sel ve toprak kaymalarına karşı tetikte olma çağrısı yapıldı.
Yerel otoriteler ise olası tahliye emirlerine karşı bölge sakinlerine güncel uyarıları takip etme uyarısında bulundu.
(İHA)
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