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Japonya tayfun alarmı! Dalgaların boyu 10 metreyi bulacak

27.10.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Meteoroloji Ajansı, Malou Tayfunu'nun Pasifik Okyanusu'ndaki Ogasawara Adaları'nda etki göstereceği uyarısında bulundu. Yetkililer, hızı saatte 216 kilometreye varan rüzgarlar ve 10 metrelik dalgalar beklendiğini belirtti.

Japonya tayfun alarmı! Dalgaların boyu 10 metreyi bulacak

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Malou Tayfunu'nun ülkede etki göstereceği uyarısında bulundu. Dün gece itibariyle saatte 20 kilometre hızla Japonya’nın güneyindeki sular üzerinden kuzeye doğru hareket eden tayfunun Perşembe günü Pasifik Okyanusu'ndaki Ogasawara Adaları'nı vuracağı bildirildi.

SEL VE TOPRAK KAYMASI UYARISI

Hızı saatte 216 kilometreye varan rüzgarlar ve boyu 10 metreyi bulan dalgalar beklendiğini açıklayan uzmanlar, tayfunun Cuma günü ise İzu Adaları'nda etki gösterebileceği konusunda uyardı. Şiddetli yağış beklendiği belirtilirken, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere olası nehir taşkınları, sel ve toprak kaymalarına karşı tetikte olma çağrısı yapıldı.

Yerel otoriteler ise olası tahliye emirlerine karşı bölge sakinlerine güncel uyarıları takip etme uyarısında bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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