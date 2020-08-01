Japonya TikTok karşıtı yasalar hazırlıyor

ABD’den sonra şimdi de Japonya TikTok uygulamasını kamu kurumlarında ve güvenlik güçleri arasında yasaklama konusunu tartışıyor. Ayrıca ülke genelinde TikTok’un yükselişini engellemek için özel şirketleri ve halkı da bilinçlendirmek istiyorlar.

Bunun nedeni, ABD’nin TikTok hakkında yaptığı casusluk suçlaması. ABD yönetimine göre TikTok Çin istihbarat birimlerine bilgi aktaran bir casusluk uygulaması. Bu sebeple ABD’de kamu personelinin, güvenlik güçlerinin TikTok kullanması yasaklandı. Aynı yasağı Çin ile “nükleer” savaşın eşiğine gelen Hindistan da aldı.

Çin’in ebedi düşmanı Japonya da şimdi bu kararı almak üzere hazırlık yapıyor. Japonya’da bu karar üzerinde çalışan politikacılar aynı zamanda başka Çin servislerine de yasak getirmeyi planlıyor.

Bu karar Çin ve TikTok için yıkıcı da olabilir çünkü TikTok Japonya’da çok güçlü ve önemli boyutta gelir de elde ediyor. Çin’in TikTok’u kaybetmesiyle, dünya çapında ilgi toplayacak yeni bir sosyal medya uygulama çıkarması da kolay olmayacak. Bir anlamda, ABD, müttefikleri vasıtasıyla, TikTok’u ve Çin’i ağır vurmaya devam ediyor.