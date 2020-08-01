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Japonya TikTok karşıtı yasalar hazırlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

ABD ve Hindistan’dan sonra Japonya da Çinli sosyal medya uygulaması TikTok için yasak koymayı tartışmaya başladı. Peki neden? TikTok neden bütün ülkelerde yasaklanmak isteniyor.

Japonya TikTok karşıtı yasalar hazırlıyor

ABD’den sonra şimdi de Japonya TikTok uygulamasını kamu kurumlarında ve güvenlik güçleri arasında yasaklama konusunu tartışıyor. Ayrıca ülke genelinde TikTok’un yükselişini engellemek için özel şirketleri ve halkı da bilinçlendirmek istiyorlar.

Bunun nedeni, ABD’nin TikTok hakkında yaptığı casusluk suçlaması. ABD yönetimine göre TikTok Çin istihbarat birimlerine bilgi aktaran bir casusluk uygulaması. Bu sebeple ABD’de kamu personelinin, güvenlik güçlerinin TikTok kullanması yasaklandı. Aynı yasağı Çin ile “nükleer” savaşın eşiğine gelen Hindistan da aldı.

Çin’in ebedi düşmanı Japonya da şimdi bu kararı almak üzere hazırlık yapıyor. Japonya’da bu karar üzerinde çalışan politikacılar aynı zamanda başka Çin servislerine de yasak getirmeyi planlıyor.

Bu karar Çin ve TikTok için yıkıcı da olabilir çünkü TikTok Japonya’da çok güçlü ve önemli boyutta gelir de elde ediyor. Çin’in TikTok’u kaybetmesiyle, dünya çapında ilgi toplayacak yeni bir sosyal medya uygulama çıkarması da kolay olmayacak. Bir anlamda, ABD, müttefikleri vasıtasıyla, TikTok’u ve Çin’i ağır vurmaya devam ediyor.

Basit bir dans uygulaması, koskoca Çin için ne kadar önemli olabilir ki diye soranlar için de cevap verelim. Facebook, Google, Amazon, Apple ABD için ne ifade ediyorsa, TikTok ve benzeri sosyal medya/teknoloji servisleri de Çin için aynı değerde. Dijital dünyada Çin’in söz sahibi olmasını istemeyen, pazarlama, ticaret ve kültürel hegemonya avantajını kaybetmek istemeyen ABD bu nedenle Çin’li uygulamaların yükselmesine izin vermiyor.

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