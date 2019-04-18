ÖMER FARUK YILDIZ - Türkiye ve Japonya arasındaki iyi ilişkilerin nişanesi olarak 1997'de yeniden inşa edilen ve örnek yapıtlardan olan Tokyo Camisi, Japonya'nın başkenti Tokyo'yu ziyaret edenlerin özellikle de Müslümanların en yoğun uğrak noktalarından biri.

Japonya genelinde toplam 80 mescit ve iki cami bulunuyor. Bunlar, Kobe şehrinde Arap mimarisiyle öne çıkan Kobe Camisi ve başkent Tokyo'nun tek camisi özelliği taşıyan Tokyo Camisi.

1917'de Rusya'daki Bolşevik ihtilalinden dolayı ülkeden göç ederek Japonya'ya sığınan Kazan Türklerinin çabasıyla 1938'de inşa edilen ve Japonya'nın ilk camisi olarak bilinen Tokyo Camisi, özellikle Tokyo'da yaşayan Müslümanlar tarafından bayramlarda ve cuma namazı vaktinde yoğun ilgi görüyor.

Bünyesinde aynı zamanda kültür merkezi de barındıran camide farklı inançlardan ve kültürlerden insanları bir araya getiren etkinlikler yapılıyor.

İnternetteki en kapsamlı turist rehber sitesi "TripAdvisor"da Tokyo Camisi, Japon başkentinde gezilmesi gereken ilk 10 yer listesinde yer alıyor.