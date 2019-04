Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Camiye her gün çok sayıda ziyaretçi geldiğini ifade eden Çınar, "Camiye günde ortalama 150 kişi ziyarette bulunuyor. Ziyaretçilerimiz çok olduğu için kültür merkezimizde, hafta sonları Türk kültürünü ve medeniyetini anlatan faaliyetlerimiz düzenleniyor. Bu kapsamda özellikle Japon ziyaretçilere İslam diniyle alakalı bilgiler veriliyor. İkindi namazı vaktinde ezan dinletiliyor ve namaz kılış şeklimizi izlemeleri için camiye girişlerine müsaade ediliyor." dedi.

- "Her ay Müslüman olmak için gelen Japonlar var"

Çınar, kültür faaliyetleri kapsamında her ay Türk yemekleri gününün de yapıldığını belirterek, "Aynı şekilde Ramazan boyunca camimizde her gün iftar programı düzenleniyor. Bu programa da Müslüman ve gayrimüslim herkes katılabiliyor." diye konuştu.

Müslüman olmak için camiye gelen Japonlara değinen Çınar, "Her ay 7-8 Japon vatandaşı Müslüman olmak için camiye geliyor. Müslüman olmak isteyenler için ihtida merasimleri düzenliyoruz. Şehadetlerini kayıt altına alıp onlara belgeler takdim ediyoruz. Sonrasında ise her cumartesi günü, İslam hakkında bilgi vermek için kendilerini camiye davet ediyoruz. Her yıl bir defa mühtediler buluşması kapsamında yeni Müslüman olanlarla buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.