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Japonya'daki Krosa tayfunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 22:38 | Son Güncelleme

Japonya'daki Krosa tayfunu

Japonya'nın batı kesimlerini dün etkisi altına alan Krosa tayfunu nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı ve yüzlerce uçak seferinin iptal edildiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Hiroşima bölgesinin Kure şehri yakınlarında dün karaya ulaşan tayfun nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Meteoroloji dairesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışları beraberinde getiren tayfunun, Hokkaido Adası'nın batısında kuvvetinin azalmasıyla ekstratropikal siklona dönüştüğü duyuruldu.

Açıklamada, istikrarsız hava durumu nedeniyle bölgede sağanak, heyelan ve sel uyarısı yapıldı.

Yetkililer, ulaşım hizmetlerinde aksamalara yol açan tayfun nedeniyle Osaka'daki Kansai Havalimanı'nda 232 iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiğini ve bin 700 yolcunun mağdur olduğunu belirtti.

Diğer yandan, şiddetli yağmura ek olarak tayfunun, dağın zirvesini aşarak karşı yamaçları boyunca alçalan nemli havanın ılık ve kuru hale gelmesiyle oluşan fön rüzgarlarının etkisiyle yüksek sıcaklıklara neden olduğu kaydedildi.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, dün, ülkenin toprak kayması ve sel uyarısı yapılan batı ve güneybatı kesimlerinde 15 bölgede 7 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Tayfun nedeniyle Shin-Osaka ile Kokura istasyonları arasındaki tren seferleri geçici olarak durdurulmuş, Japon Hava Yolları ve All Nippon Havayolları da 400'den fazla iç ve dış hat uçuşunu iptal etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Krosa tayfunu

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