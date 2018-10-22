HABER

Japonya'dan Kaşıkçı'nın öldürülmesinin aydınlatılması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

Kabine Sekreteri Yoşihide Suga: - "Japonya, Türkiye'nin yürüttüğü soruşturma aracılığıyla gerçeklerin ivedilikle ortaya çıkarılmasını ve tepkilerin adil ve şeffaf şekilde ortaya konulmasını umut etmektedir"

Japon hükümeti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi olayıyla ilgili gerçeklerin aydınlatılması çağrısında bulundu.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sekreteri Yoşihide Suga, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hükmetinin öldürüldüğünü doğruladığı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başına gelenlerin "son derece üzüntü verici" olduğunu belirterek, "Japonya, Türkiye'nin yürüttüğü soruşturma aracılığıyla gerçeklerin ivedilikle ortaya çıkarılmasını ve tepkilerin adil ve şeffaf şekilde ortaya konulmasını umut etmektedir." ifadesini kullandı.

Haberde Japonya'nın tepkisinin 3 Avrupa ülkesine kıyasla daha zayıf olduğuna dikkat çekilerek, Tokyo yönetiminin en büyük petrol tedarikçisi olan Suudi Arabistan'ı eleştirmede çekimser davrandığı yorumunda bulunuldu.

İngiltere, Fransa ve Almanya yayınladıkları ortak açıklamada, "Hiçbir şey bu cinayeti haklı gösteremez ve biz bunu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri yer almıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel gazetecinin öldürülmesine yol açan koşullar tam olarak aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulacağını açıklamıştı.

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değilPalamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararıİstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Almanya Cemal Kaşıkçı Fransa ingiltere Japonya Suudi Arabistan Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.