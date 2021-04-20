JASAT alıcı kılığında 500 bin dolar değerindeki kitabeleri ele geçirdi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçe merkezinde bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki kitabeleri 500 bin dolara satmak amaçlı müşteri aradığı öğrenildi. Bilgi doğrultusunda, adli makamlarla iletişime geçen ekipler, alıcı kılığında şahısla buluştu. Eserlerin olduğu evde Suriye uyruklu İ.E.H. isimli şahıs yapılan operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, bir adet altın yaldızlı yazılar ile süslü yazıt, 1 adet İbranice yazması tarihi kitap, bir adet eski dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan ve 8 kollu yaldızlı sembol bulunan Tevrat, bir adet ortaçağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan sunu kabı, bir adet ortaçağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde hayvan figürü bulunan matruşka, bir adet eski dönemlere ait tarihi değeri olduğu değerlendirilen cam seramik parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

