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Jeep, Renegade ve Wrangler 80. yıl özel serilerini tanıttı

03.02.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Jeep, Renegade ve Wrangler 80. yıl özel serilerini tanıttı

Jeep , Birleşik Krallık'ta Renegade ve Wrangler 80th Anniversary Edition versiyonunun lansmanını duyurarak 80. yıl dönümünü kutlamaya devam ediyor.

Bu ilkbaharda showroomlara girecek olan her iki model, içeride ve dışarıda özel dokunuşlara sahip olacak. Marka yerel olarak en çok satan varyantları temel alıyor.

2021-jeep-renegade

RENEGADE’DE NE DEĞİŞİMLER VAR?

2021 Renegade özel sürümünde, ızgara üzerinde Granit Kristal parçalar bulunuyor, '80. Yıldönümü' logolar, 18 inç alaşımlı jantlar, DRLs LED farlar ve karartılmış arka cam geliyor. Tungsten dikişli siyah deri koltuklar, siyah tavan döşemesi ve "80. Yıl Dönümü" vurguları içerideki görünümü tamamlıyor. Modelde 8,4 inç dokunmatik ekran geliyor. Navigasyon, dijital radyo ve akıllı telefon entegrasyonu da modelde sunulan detaylardan. Çarpışma uyarı sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, adaptif hız sabitleme, sürücü yorgunluk algılayıcı sistemi, trafik işareti tanıma ve ön ve arka park sensörleri standart olarak geliyor.

2021-jeep-renegade

HANGİ MOTORLA GELİYOR

Güç, altı ileri manuel şanzımanla birleştirilen 120 Bg ve 190 Nm tork üreten 1.0 litrelik üç silindirli makineden geliyor. Buna ek olarak 1.3 litrelik 150 Bg ve 270 Nm tork değeri modelde sunuluyor. İki versiyonda sadece önden çeker olarak geliyor.

2021-jeep-wrangler

2021 WRANGLER’DE NE DEĞİŞİMLER VAR?

2021 Wrangler özel sürümünde Nötr Gri Metalik ızgara, far ve sis lambası ön çerçeveleri, 18 inç iki tonlu alaşım jantlar, LED farlar, gövde rengi Hardtop ile geliyor. Kabinde tungsten dikişli siyah deri döşeme ve paspaslar yanında '80. Yıl Dönümü' ekleri bulunabilir. Standart özellikler arasında 8.4 inç bilgi-eğlence sistemi, 7 inç TFT ekran, subwoofer ile Alpine ses sistemi sunuluyor. Arka çapraz trafik algılamalı, kör nokta izleme, çarpışma uyarısı, gelişmiş fren asistanı, durdurma işlevli uyarlanabilir hız sabitleyici, ön ve arka park sensörleri, geri vites kamerası ve anahtarsız giriş modelde sunulacak.

2021-jeep-wrangler

HANGİ MOTORLA GELİYOR?

Modelde 2.0 litrelik benzinli makine yer alacak. 272 Bg güç ve 400 Nm tork değeri sunacak. Sekiz ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte gelen bu modeldeki tek güç ünitesi budur.

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