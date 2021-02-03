Jeep, Renegade ve Wrangler 80. yıl özel serilerini tanıttı

Bu ilkbaharda showroomlara girecek olan her iki model, içeride ve dışarıda özel dokunuşlara sahip olacak. Marka yerel olarak en çok satan varyantları temel alıyor.

RENEGADE’DE NE DEĞİŞİMLER VAR?

2021 Renegade özel sürümünde, ızgara üzerinde Granit Kristal parçalar bulunuyor, '80. Yıldönümü' logolar, 18 inç alaşımlı jantlar, DRLs LED farlar ve karartılmış arka cam geliyor. Tungsten dikişli siyah deri koltuklar, siyah tavan döşemesi ve "80. Yıl Dönümü" vurguları içerideki görünümü tamamlıyor. Modelde 8,4 inç dokunmatik ekran geliyor. Navigasyon, dijital radyo ve akıllı telefon entegrasyonu da modelde sunulan detaylardan. Çarpışma uyarı sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, adaptif hız sabitleme, sürücü yorgunluk algılayıcı sistemi, trafik işareti tanıma ve ön ve arka park sensörleri standart olarak geliyor.

HANGİ MOTORLA GELİYOR

Güç, altı ileri manuel şanzımanla birleştirilen 120 Bg ve 190 Nm tork üreten 1.0 litrelik üç silindirli makineden geliyor. Buna ek olarak 1.3 litrelik 150 Bg ve 270 Nm tork değeri modelde sunuluyor. İki versiyonda sadece önden çeker olarak geliyor.