Jeep’ten, Compass ve Renegade’de fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte 2021 yılı Compass ve Renegade kampanyaları

SUV segmentine adını veren Jeep, özgürlük ve macera tutkusunu yaşamak isteyenler için avantajlı bir satış kampanyasını hayata geçiriyor. Marka, Renegade ve sınırlı sayıda Compass modelini çok avantajlı fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşturuyor.

JEEP RENEGADE ALACAKLARA MÜJDE!

Jeep’in kabiliyetli küçük SUV’si Renegade, yeni 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle, 319 bin 500 TL’den satışa sunuluyor. Markanın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Compass ise sınırlı adette geçerli 359 bin 900 TL’lik fiyat ile yeni sahiplerini bekliyor.

KAMPANYA SINIRLI SAYIDA

Kampanyada ayrıca sınırlı sayıdaki 1.6 litrelik dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı 2020 model Jeep Renegade’lerin Longitude ve Limited versiyonlarına 50 bin TL’ye varan indirim ile sahip olunabiliyor.





