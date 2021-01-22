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  4. Jeep, “Yılın 4x4 Ödülleri” seçmelerinde iki ödül birden aldı

Jeep, “Yılın 4x4 Ödülleri” seçmelerinde iki ödül birden aldı

22.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Jeep, “Yılın 4x4 Ödülleri” seçmelerinde iki ödül birden aldı

Jeep 2021 yılına hızlı başladı. İngiltere’de yayınlanan 4x4 Magazine tarafından düzenlenen “Yılın 4x4 Ödülleri”nde markanın iki önemli modeli; Wrangler ve Renegade ödüllendirildi.

Jeep Wrangler, derginin arazi performanslarının değerlendirildiği Off-Road Ödülü özel kategorisini bir kez daha kazandı. Uzman jüri üyeleri Wrangler’ın hem safkan arazi aracı özelliklerini hem de Afrika’nın doğal ortamında ve Londra’nın M25 çevre yolunda sergilemiş olduğu üstün sürüş özelliklerini övdü.

Jeep Renegade 4xe

Jüri değerlendirmelerinde ayrıca yeni 4xe -şarj edilebilir hibrit- versiyonuyla bu sınıftaki zorlu rakiplerinden ayrışan Jeep Renegade “En İyi Küçük SUV” olarak ödüllendirildi.

Jeep Wrangler

Dünyanın önde gelen yayınlarından 4X4 Magazine Dergisi’nin uzman jürisi her yıl farklı üreticilere ait çok sayıda dört tekerlekten çekişli aracı test ediyor. Asfalt dışında zorlu off-road sürüş şartlarında gerçekleşen test süreçlerinin ardından araçlar, Küçük SUV, Orta ve Büyük SUV ile Performanslı SUV ve En iyi Off-road aracı gibi kategorilerde değerlendiriyor.

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